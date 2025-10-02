Bermudy sa spamätávajú z hurikánu Imelda: Spôsobil rozsiahle výpadky elektriny

HAMILTON - Jadro hurikánu Imelda vo štvrtok zasiahlo Bermudy, kde došlo k rozsiahlym výpadkom elektrickej energie. Nikto neutrpel zranenia a meteorológovia očakávajú zlepšenie poveternostných podmienok, informuje agentúra AP.
Hurikánové varovanie, ktoré Bermudy vydali v stredu večer, zostalo v platnosti. „Vzhľadom na nestabilné počasie žiadame ľudí, aby zostali na bezpečnom mieste a dbali na svoju bezpečnosť,“ povedal minister národnej bezpečnosti Michael Weeks. Záchranné tímy podľa neho začínajú zhodnocovať škody. Tropická búrka sa vo štvrtok nachádzala približne 370 kilometrov východne od Bermúd a pohybovala sa smerom na východ-severovýchod rýchlosťou 48 kilometrov za hodinu. Maximálna rýchlosť vetra klesla na 130 kilometrov za hodinu.
Očakávalo sa, že Imelda prinesie päť až 10 centimetrov zrážok a nebezpečnú prílivovú vlnu, ktorá by mohla zaplaviť pobrežné časti ostrovov. Vo štvrtok bolo bez elektriny viac ako 17.000 ľudí. Bermudy uzavreli v stredu školy, úrady a medzinárodné letisko a nasadili 100 vojakov, aby zabezpečili infraštruktúru, vyčistili cesty a pomáhali v núdzových prístreškoch. Školy a úrady zostali zatvorené aj vo štvrtok. V utorok Bermudy zasiahli okraje hurikánu Humberto, ktorý spolu s Imeldou spôsobili v Atlantickom oceáne nebezpečné vlnenie pre surfovanie na Bermudách, Bahamách a východnom pobreží USA. Hurikán Imelda od začiatku tohto týždňa zasiahol niekoľko krajín v Karibiku, vrátane Kuby, Haiti či Bahám.