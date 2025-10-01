Streda1. október 2025, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Orbán sa ostro pustil do Tuska: Hráš nebezpečnú hru! TOTO mal na mysli

Viktor Orbán a Donald Tusk
Viktor Orbán a Donald Tusk (Zdroj: Topky/Ramon Leško, SITA/AP/Chancellery of the Prime Minister of Poland)
BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdo skritizoval Donalda Tuska. Podľa neho poľský líder „hrá nebezpečnú hru“ a svojimi vyjadreniami ohrozuje bezpečnosť miliónov Európanov.

Ostrý odkaz Orbána

Maďarský premiér Viktor Orbán adresoval Donaldovi Tuskovi otvorenú kritiku na sociálnej sieti. „Drahý Donald Tusk, môžeš si myslieť, že si vo vojne s Ruskom, ale Maďarsko nie je. A ani Európska únia nie je. Hráš nebezpečnú hru, keď ohrozuješ životy a bezpečnosť miliónov Európanov. To je veľmi zlé!“ napísal.

Orbán tým reagoval na Tuskove vyjadrenia, podľa ktorých má Európa pristupovať k ruskej agresii ako k vlastnej vojne a vystupovať jednotne proti Kremľu.

Tusk: „Je to aj naša vojna“

Donald Tusk počas bezpečnostného fóra zdôraznil, že konflikt na Ukrajine sa týka celej Európy. „Musíme si uvedomiť, že je to aj naša vojna. Ukrajinský konflikt je len časťou toho desivého projektu, ktorý sa vo svete objavuje znova a znova. Jeho cieľom je zotročiť národy, zobrať slobodu ľuďom a nastoliť autoritárstvo, tyraniu a bezprávie,“ povedal poľský premiér.

Tusk zároveň varoval: „Ak túto vojnu prehráme, následky pocíti nielen naša generácia, ale aj tie ďalšie. V Poľsku, v celej Európe, v Spojených štátoch – všade na svete.“

Zelenskyj volá po spoločnom štíte

Do diskusie prispel aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval európske krajiny, aby spojili sily pri obrane pred ruskými útokmi zo vzduchu. „Ukrajina dokáže čeliť všetkým typom ruských dronov a rakiet. Ak budeme v regióne konať spoločne, budeme mať dostatok zbraní aj výrobných kapacít,“ vyhlásil.

Orbán však takéto výzvy považuje za ďalší krok k eskalácii.

Orbán: vojna je už rozhodnutá

V rozhovore pre maďarské médiá Orbán dodal, že podľa neho je „vojna na Ukrajine už rozhodnutá a víťazom je Rusko“. Podľa neho je len otázkou času, kto s Moskvou dosiahne dohodu — či to bude Washington, alebo nakoniec Európania.

„Ukrajina by mohla vyhrať iba vtedy, ak by na front prišli státisíce vojakov zo Západu. To by však znamenalo tretiu svetovú vojnu, ktorú nikto nechce,“ zdôraznil maďarský premiér.
 

