Obrovský škandál v Poľsku: Premiérovi Tuskovi ukradli spred domu luxusné auto! Totálne zlyhanie ochranky

VARŠAVA - Auto poľského premiéra zmizlo priamo spod dohľadu štátnej ochranky. Polícia ho síce rýchlo našla, no vyšetrovanie pokračuje a pribúdajú ďalší podozriví.
Auto zmizlo z miesta, ktoré stráži ochranka nonstop
V noci z 9. na 10. septembra bol pred domom poľského premiéra v Sopote odcudzený rodinný Lexus RX 450h. Vozidlo stálo na mieste, ktoré nepretržite sleduje Służba Ochrony Państwa, no napriek tomu sa stratilo bez povšimnutia. Informoval o tom denník Fakt.
Polícia vozidlo lokalizovala už po niekoľkých hodinách – stálo približne 20 kilometrov od premiérovho domu, na ulici Jaśminowy Stok v gdaňskej štvrti Kokoszki.
Prvé zadržanie: útek na letisko a rýchla akcia polície
O pár dní neskôr, 13. septembra, policajti oznámili, že zadržali prvého podozrivého. Ako pre Fakt uviedol mladší asp. Piotr Pawłowski z pomorskej polície: „Vďaka intenzívnej práci kriminalistov bol zadržaný 41-ročný muž zo Sopotu podozrivý z krádeže lexusu patriaceho členovi rodiny predsedu vlády. Muža sme zadržali o šiestej ráno na letisku v Gdaňsku, tesne pred odletom do Bulharska. Bol prekvapený a nekládol odpor.“
Muž, zverený do rúk vyšetrovateľov, čelí obvineniam z krádeže vlámaním. Sudca nariadil jeho trojmesačnú väzbu. Podľa poľských médií ide o Łukasza W., ktorý vinu odmieta a využil právo nevypovedať.
Vyšetrovanie sa rozširuje: polícia má ďalšie meno
Fakt teraz priniesol nové informácie. Vyšetrovatelia zadržali ďalšieho muža – 43-ročného Stefana N.. Potvrdil to aj prokurátor Mariusz Duszyński z gdaňskej krajskej prokuratúry, ktorý pre denník uviedol: „Dňa 25. októbra kriminalisti z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Gdaňsku zadržali ďalšiu osobu podozrivú z účasti na krádeži tohto vozidla.“
Aj v jeho prípade sudca rozhodol o trojmesačnom vzatí do väzby. Podľa prokuratúry existuje riziko, že by mohol ovplyvňovať svedkov alebo mariť vyšetrovanie.
Obaja muži čelia vážnym obvineniam
Stefan N. je podľa prokuratúry druhým podozrivým v prípade. Pred ním už sedí vo vyšetrovacej väzbe Łukasz W., ktorý okrem krádeže s vlámaním čelí aj obvineniu z používania cudzích evidenčných tabuliek.
Prokurátor Duszyński pre Fakt doplnil: „Vyšetrovanie je stále otvorené a jeho rozsah sa môže rozšíriť. Nie je vylúčené, že zadržaní pribudnú.“