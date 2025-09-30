Španielsko v pohotovosti: Ibiza a Formentera zatvárajú pláže a školy kvôli povodniam

MADRID - Španielske stredomorské dovolenkové ostrovy Ibiza a Formentera v súvislosti s prívalovými dažďami a povodňami v utorok uzavreli pláže a školy. Pre oblasti vydali najvyšší stupeň meteorologickej výstrahy. Informuje agentúra AFP.
Varovanie pre obyvateľov
Záchranné služby na ostrovoch zaslali obyvateľom varovanie prostredníctvom mobilných telefónov, aby sa vyhýbali cestovaniu a aktivitám vonku. Varovali ich tiež, aby sa nepribližovali k potokom, nízko položeným oblastiam a nezdržiavali sa v suterénoch.
Baleárska vláda nahlásila na Ibize 132 incidentov, z ktorých väčšina súvisela so zaplavením prízemí budov, zaplavenými cestami a popadanými stromami. Na pomoc nasadili aj vojakov a záchranárov zo susedného ostrova Malorka a z pevniny. AEMET neskôr znížila najvyšší červený stupeň výstrahy pre Ibizu a Formenteru na oranžový.
Pred rokom tragické záplavy
Podobné varovanie bolo deň predtým vyhlásené pre východnú oblasť regiónu Valencie, kde pred 11 mesiacmi zahynulo viac ako 200 ľudí pri najtragickejších povodniach v Španielsku za posledné desaťročia.
Vedci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom zintenzívňujú extrémne poveternostné javy, ako sú silné dažde, ktoré vyvolávajú povodne. Teplejšia atmosféra totiž dokáže držať viac vody. Podľa vedcov od priemyselnej revolúcie oceány absorbovali až 90 percent tepla vyprodukovaného ľudskou činnosťou, čo okrem iného spôsobilo rýchle otepľovanie Stredozemného mora.