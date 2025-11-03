Premiér provincie Valencia Carlos Mazón rezignoval po kritike za nezvládnutie záplav

MADRID - Predseda vlády španielskej provincie Valencia Carlos Mazón v pondelok oznámil, že sa vzdáva funkcie pre nezvládnutie katastrofických záplav, pri ktorých na jeseň minulého roka zahynulo v regióne 229 ľudí. Mazóna odvtedy vyzývali na odstúpenie takmer každý deň. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Už nemôžem ďalej pokračovať,“ povedal Mazón novinárom po prejave, v ktorom ostro kritizoval reakciu vlády v Madride na ničivé záplavy. Tie zasiahli 29. októbra 2024 predovšetkým región na východe Španielska, kde postihli 78 obcí, prevažne na južnom okraji mesta Valencia. Okrem škôd za niekoľko miliárd eur si vyžiadali dovedna 237 obetí, z toho osem v iných oblastiach. Končiaci predseda vlády Valencie podľa Reuters nepovedal, či vyhlási predčasné voľby, ani neobjasnil, či sa vzdá svojho kresla v regionálnom zhromaždení, čím by prišiel o poslaneckú imunitu. Nevie sa ani to, kto bude jeho dočasným nástupcom.
Mazón oznámil svoju demisiu v ten istý deň, keď miestna novinárka Maribel Vilaplanová, s ktorou obedoval v deň povodní, mala vypovedať pred sudcom vyšetrujúcim trestnú zodpovednosť úradov za úmrtia. Obyvatelia Valencie regionálnu vládu ostro kritizovali predovšetkým za nedostatočnú reakciu. Mnohí z nich totiž dostali varovanie pred povodňami až po tom, čo voda už zaplavila ich domy. Niektoré obce zase zostali bez pomoci celé dni a pomáhali tam iba dobrovoľní záchranári.
Hnev obyvateľov sa prejavil aj protestmi – predminulú sobotu sa v centre Valencie zhromaždilo viac než 50.000 ľudí, ktorí žiadali spravodlivosť a odstúpenie Mazóna. Miesto, kde sa v osudný deň nachádzal, ako aj jeho presný program sú stále predmetom vyšetrovania. Mazón tvrdí, že jeho vláda nemala k dispozícii informácie potrebné na to, aby mohla ľudí varovať skôr. Textové správy boli miestnym odoslané viac ako 12 hodín po tom, čo meteorológovia vydali najvyšší stupeň výstrahy pred prívalovými dažďami.