V Maroku zadržali desiatky mladých počas tretieho dňa protestov za reformy

protest v Maroku
protest v Maroku (Zdroj: SITA/AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
TASR

RABAT - Desiatky mladých ľudí zadržali v pondelok v Maroku počas tretieho dňa protestov vyzývajúcich na reformu školstva a verejného zdravotníctva, uviedli miestni ľudskoprávni aktivisti a reportéri agentúry AFP.

Tamojšie bezpečnostné zložky sa snažia zabrániť zhromažďovaniu skupín mladých ľudí už od soboty a polícia podľa reportérov tejto francúzskej agentúry zadržala už niekoľko desiatok osôb. „Ľudia chcú zdravie, vzdelanie a zodpovednosť,“ skandovali demonštranti. Protesty iniciovala skupina „GenZ 212“, ktorej zakladatelia doposiaľ zostávajú neznámi.

Prezident pobočky organizácie Marocká asociácia pre ľudské práva (AMDH) Hakim Sikouk uviedol, že v hlavnom meste Rabat bolo „viac než 60 zadržaných“ a neznámy počet ľudí polícia zadržala aj v mestách Casablanca, Agadir, Oujda a Meknes. Ako dodal, väčšinu tých, ktorých zadržali v priebehu víkendu, už medzičasom prepustili, cituje AFP.

GenZ 212 zverejnila výzvu na protesty pred niekoľkými dňami na platforme Discord. Poukázala na problémy ako „zdravotníctvo, vzdelávanie a boj proti korupcii“ a zároveň vyznávala svoju „lásku k vlasti“. Protesty prichádzajú v čase občianskej nespokojnosti so sociálnou nerovnosťou v Maroku, ktorá neúmerne postihuje mladých ľudí a ženy, konštatuje AFP Obzvlášť veľkým zdrojom pobúrenia boli nedávne správy o úmrtiach ôsmich tehotných žien vo verejnej nemocnici v Agadire.

