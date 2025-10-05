Nedeľa5. október 2025, meniny má Viera, zajtra Natália

Napätie v Británii: Po teroristickom útoku v Manchestri polícia zadržiava demonštrantov v centre Londýna

Stovky ľudí sa zišlo pri Trafalgarskom námestí
Stovky ľudí sa zišlo pri Trafalgarskom námestí (Zdroj: X)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LONDÝN – Viac ako 350 protestujúcich zadržala v sobotu londýnska polícia za podporu zakázanej propalestínskej skupiny. Na demonštrácii sa zišli napriek výzvam, aby ju odvolali po útoku pri synagóge v Manchestri, informuje agentúra Reuters.

Útok v Manchestri si vyžiadal dve obete a policajti zastrelili útočníka, Brita sýrskeho pôvodu, ktorý podľa vyšetrovateľov mohol byť inšpirovaný extrémistickou islamistickou ideológiou. Organizátori odmietli žiadosti polície a vlády o zrušenie sobotňajšej demonštrácie, ktorá bola oznámená ešte pred útokom. Jej cieľom je pokračovať v protestoch proti zákazu skupiny Palestine Action na základe protiteroristickej legislatívy.

Britský premiér Keir Starmer v sobotu dopoludnia vyzval na pokoj. „Vyzývam každého, kto uvažuje o tom, že bude tento víkend protestovať, aby uznal a rešpektoval smútok britských Židov,“ napísal na sociálnej sieti. „Toto je chvíľa pre smútenie. Nie je to čas podnecovať napätie a spôsobovať ďalšiu bolesť. Je to čas držať spolu,“ zdôraznil.

Polícia zadržala protestujúcich na Trafalgarskom námestí v centre Londýna i na Westminsterskom moste pri parlamente za to, že držali plagáty s nápismi deklarujúcimi podporu skupine Palestine Action. Tú zakázali v júli po tom, ako sa jej členovia vlámali na vojenskú základňu a poškodili armádne lietadlá.

Zákaz skupiny podľa protiteroristickej legislatívy znamená, že porušením zákona je aj verejné vyjadrovanie podpory pre Palestine Action. Na sérii demonštrácií už za tento čin britská polícia v uplynulých mesiacoch zadržala stovky osôb.

Viac o téme: ProtestDemonštráciaZadržanieLondýnVeľká BritániaPalestína
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jedna z demonštrácií sa
Propalestínske protesty v Taliansku: Študenti obsadili školy a železničné stanice v Bologni a ďalších mestách
Zahraničné
Masívne protivládne protesty v
Masívne protivládne protesty v Maroku: Polícia zastrelila dvoch útočníkov demonštrácie, hlásia stovky zatknutých a zranených
Zahraničné
FOTO Odborári prichádzajú na barikády:
Odborári prichádzajú na barikády: Neúnosná konsolidácia a protest pred parlamentom, Uhlerová má dôvody!
Domáce
protest v Maroku
V Maroku zadržali desiatky mladých počas tretieho dňa protestov za reformy
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Babiš chce, aby vzťahy medzi SR a ČR boli ako predtým
Babiš chce, aby vzťahy medzi SR a ČR boli ako predtým
Správy
Daniel Junas je muž dvoch tvárí! V seriáli Neuer klame telom, ale v Sexte... bude to pikantné!
Daniel Junas je muž dvoch tvárí! V seriáli Neuer klame telom, ale v Sexte... bude to pikantné!
Prominenti
Andrej Babiš: Vyjednávať budeme s SPD a Motoristami
Andrej Babiš: Vyjednávať budeme s SPD a Motoristami
Správy

Domáce správy

Téryho chata v problémoch:
Téryho chata v problémoch: Prevádzka je ohrozená! Nosičov hľadá mladá účastníčka výberového konania
Domáce
OKTAGON 77 Bratislava: LIVE
OKTAGON 77 Bratislava: LIVE výsledky
maxmma.sk
Aktualizujeme PRVÉ reakcie slovenských politikov
PRVÉ reakcie slovenských politikov na výsledok volieb v Česku: Gratulácia k zmene a dominantné Babišovo víťazstvo!
Domáce
Premiér Fico zareagoval na české voľby: Blahoželal Babišovi k víťazstvu
Premiér Fico zareagoval na české voľby: Blahoželal Babišovi k víťazstvu
Bratislava

Zahraničné

Mlčal celé týždne a
Mlčal celé týždne a teraz konečne prehovoril: Toto povedal vyjednávač Hamasu po útoku, pri ktorom zomrel jeho syn
Zahraničné
Sprava podpredsedníčka hnutia ANO
Babiš má za sebou prvé rokovania o novej vláde: Prví boli Motoristi, teraz je na rade Okamurovo SPD
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruský útok
MIMORIADNY ONLINE Ruský útok na Záporožie si vyžiadal obete, Poľsko zvýšilo leteckú pohotovosť
Zahraničné
Thunbergová je na slobode:
Thunbergová je na slobode: Švédska aktivistka čelila zlému zaobchádzaniu počas zadržiavania v Izraeli
Zahraničné

Prominenti

Daniel Hrivňák
Známy šéfkuchár z Telerána Daniel Hrivňák: Biznis sa mu rozpadá, zatvára ďalšiu reštauráciu!
Domáci prominenti
Slovenskí herci v legendárnych
Slovenskí herci v legendárnych filmoch: KVÍZ Uhádnete kto je na FOTO? Niektorí vás poriadne potrápia!
Domáci prominenti
Český herec so slávnym
Český herec so slávnym otcom: Zmeň si meno, inak...!
Osobnosti
Monika Haklová
Monika Haklová ukázala najmladšiu dcéru: Z malého dievčatka vyrástla KRÁSNA slečna!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tajomné tunely v Južnej
Tajomné tunely v Južnej Amerike: Vedci objavili podzemné chodby! Zhodli sa, TOTO nemohli postaviť ľudia
Zaujímavosti
FOTO Muž si strčil činku
Nehoda pri sebauspokojovaní: 54-ročný muž skončil na operačnom stole! NEUVERITEĽNÉ, čo si strčil do zadku
Zaujímavosti
TOTO robíte aj vy
TOTO robíte aj vy zle: 12 chýb pri čistení kuchyne, ktorým by ste sa podľa mikrobiológov mali vyhnúť
vysetrenie.sk
Lekár z Harvardu varuje:
Lekár z Harvardu varuje: Tieto tri bežné kuchynské veci vás môžu pomaly zabíjať! OKAMŽITE ich vyhoďte
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
Nabíjate si zariadenia bez dozoru či cez noc? Poisťovne varujú: Požiarov je čoraz viac!
Nabíjate si zariadenia bez dozoru či cez noc? Poisťovne varujú: Požiarov je čoraz viac!
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!

Šport

VIDEO Desivá scéna v Bratislave: Slovenský bojovník utrpel v Oktagone brutálne zranenie
VIDEO Desivá scéna v Bratislave: Slovenský bojovník utrpel v Oktagone brutálne zranenie
Bojové športy
VIDEO Slafkovský udrel parádnou prihrávkou, Dvorský si pýta miesto v NHL a nečakaná šanca Jedličku
VIDEO Slafkovský udrel parádnou prihrávkou, Dvorský si pýta miesto v NHL a nečakaná šanca Jedličku
NHL
Hladké a vysoké víťazstvo na domácej pôde: Žilina sa dostáva na prvé miesto Niké ligy!
Hladké a vysoké víťazstvo na domácej pôde: Žilina sa dostáva na prvé miesto Niké ligy!
Niké liga
Obrovská smola kapitána nového lídra Premier League: Tréner Arsenalu to nevidí ružovo
Obrovská smola kapitána nového lídra Premier League: Tréner Arsenalu to nevidí ružovo
Premier League

Auto-moto

Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Máte strach prezentovať pred kolegami? Týmto spôsobom si vybudujete sebadôveru a zvládnete každú prezentáciu
Máte strach prezentovať pred kolegami? Týmto spôsobom si vybudujete sebadôveru a zvládnete každú prezentáciu
Motivácia a inšpirácia
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Zaujímavé pracovné ponuky
Najväčšie skryté hrozby vo firme: Rizikové správanie zamestnancov, ktoré stojí podniky čas, peniaze aj reputáciu
Najväčšie skryté hrozby vo firme: Rizikové správanie zamestnancov, ktoré stojí podniky čas, peniaze aj reputáciu
Pracovné prostredie
Nadaní zamestnanci: Dar pre firmu alebo tŕň v oku kolegov?
Nadaní zamestnanci: Dar pre firmu alebo tŕň v oku kolegov?
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Ovocné dezerty
Čo upiecť na oslavu: Sladké aj slané dobroty, ktoré potešia hostí
Čo upiecť na oslavu: Sladké aj slané dobroty, ktoré potešia hostí
Výber receptov

Technológie

Bežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenie
Bežné množstvo tohto vitamínu, ktorý Slováci berú ako prevenciu, nemusí mozgu stačiť a jeho nedostatok môže zhoršiť myslenie
Veda a výskum
Samsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na ceste
Samsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na ceste
Android
Expert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkov
Expert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkov
Bezpečnosť
Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
Vesmír

Bývanie

Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté

Pre kutilov

Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

O dva dni nastane Supermesiac: Spln v mesiaci Barana vyčistí naše okolie a niektorým ľuďom budete musieť povedať zbohom
Zábava
O dva dni nastane Supermesiac: Spln v mesiaci Barana vyčistí naše okolie a niektorým ľuďom budete musieť povedať zbohom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Téryho chata v problémoch:
Domáce
Téryho chata v problémoch: Prevádzka je ohrozená! Nosičov hľadá mladá účastníčka výberového konania
Sprava podpredsedníčka hnutia ANO
Zahraničné
Babiš má za sebou prvé rokovania o novej vláde: Prví boli Motoristi, teraz je na rade Okamurovo SPD
MIMORIADNY ONLINE Ruský útok
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruský útok na Záporožie si vyžiadal obete, Poľsko zvýšilo leteckú pohotovosť
Desivé praktiky švédskych gangov:
Zahraničné
Desivé praktiky švédskych gangov: Na krvavé útoky využívajú blond tínedžerky! Tie idú po činoch nakupovať

Ďalšie zo Zoznamu