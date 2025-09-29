Afganistan čelí celoplošnému výpadku optického internetu: Obáva sa vplyvu na základné služby

KÁBUL - Afganistan v pondelok postihol rozsiahly výpadok optickej internetovej siete. Úrady vládneho fundamentalistického hnutia Taliban neskôr oznámili, že tento stav bude platiť v celej krajine „až do odvolania“.
Agentúra DPA, ktorá o tom informovala, uviedla, že ide zrejme o prvé celoplošné prerušenie optického internetu v Afganistane. Podľa agentúry AFP to potvrdila aj organizácia Netblocks, ktorá monitoruje kybernetickú bezpečnosť a správu internetu. „V súčasnosti v celoštátnom meradle pozorujeme konektivitu na úrovni 14 percent bežnej úrovne,“ doplnil Netblocks s tým, že sa to javí „ako úmyselné prerušenie služby“.
Agentúra AFP nemá kontakt so svojou pobočkou v hlavnom meste Kábul od 18.15 h miestneho času (15.15 h SELČ) vrátane mobilných telefónnych služieb. Afganský spravodajský web TOLO News informoval, že prerušenie ovplyvňuje aj jeho televízne a rozhlasové vysielanie. Údajne sa očakáva, že internetové pripojenie sa v najbližších hodinách alebo dňoch obmedzí len na rýchlosť zodpovedajúcu sieťam 2G. Afganské ministerstvo telekomunikácií nereagovalo na otázky médií týkajúce sa prerušenia.
Taliban obmedzuje vysokorýchlostný internet
Afganské úrady pod vedením fundamentalistického hnutia Taliban začiatkom septembra začali blokovať prístup na vysokorýchlostný internet v niektorých provinciách a neskôr tieto obmedzenia ešte rozšírili. Tento výpadok vyvoláva obavy aj vzhľadom na to, že môže mať vplyv na základné služby štátu vrátane bankovníctva, vydávania pasov a občianskych preukazov či na colné operácie – všetky sú vo veľkej miere závislé od vysokorýchlostného internetu.
Obmedziť prístup na internet a prerušiť pripojenie na internet prostredníctvom optických vlákien nariadil nedávno najvyšší vodca Talibanu Hajbatulláh Áchúndzáda v snahe „predchádzať nerestiam“. V pláne bolo zaviesť v celej krajine alternatívne možnosti, aby sa uspokojili potreby internetového pripojenia. Podľa AFP bolo internetové pripojenie počas uplynulých niekoľkých týždňov extrémne pomalé alebo prerušované.
Optická sieť v Afganistane je využívaná s obmedzeniami
Taliban v roku 2024 označil 9350 kilometrov dlhú optickú sieť – vybudovanú prevažne počas éry vlád podporovaných USA – za prioritu pre napojenie Afganistanu na svet a jeho vymanenie sa z chudoby. Hnutie opätovne prevzalo moc v Afganistane v lete 2021 a odvtedy zaviedlo mnoho obmedzení v súlade so svojou interpretáciou islamského práva.