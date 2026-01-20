Dopravný kolaps na ceste I/78: Cesta pri Oravskej Polhore bola po zrážke áut úplne uzavretá

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
ORAVSKÁ POLHORA - Pondelková (19. 1.) dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel na štátnej ceste I/78 v katastri obce Oravská Polhora v okrese Námestovo si vyžiadala zranenia dvoch osôb. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
V dôsledku dopravnej nehody bola štátna cesta I/78 uzatvorená v oboch smeroch. „Zasahujúci príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Námestove vymedzili miesto zásahu, havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku od úlomkov a uniknutých prevádzkových kvapalín,“ doplnili hasiči.
