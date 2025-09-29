MIMORIADNY ONLINE Po ukrajinskom útoku dochádza v Belgorode k veľkému výpadku elektriny: Hlásia aj zranených

MOSKVA, KYJEV - Ruské oblastné mesto Belgorod sa načas ocitlo bez elektriny po ukrajinskom útoku na miestnu tepláreň, informovali najprv miestne médiá. Gubernátor Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov potvrdil problémy s dodávkami elektriny po útoku na infraštruktúru. Neskôr informoval o dvoch ranených pri ukrajinskom ostreľovaní mesta, ktoré sa nachádza na západe Ruska, asi 40 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:11 Rozhovory o znížení počtu strategických jadrových zbraní musia najskôr viesť Rusko a Spojené štáty, no do rokovaní budú musieť byť napokon zahrnuté aj arzenály Británie a Francúzska. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo vyjadreniach zverejnených v nedeľu, informuje Reuters. Moskva tento mesiac navrhla, že bude dobrovoľne dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy o kontrole jadrového zbrojenia New START ešte rok po jej vypršaní, ak to isté urobia aj USA.
6:09 Podľa správ médií horí továreň na výrobu elektrických komponentov Karachev v ruskej Brjanskej oblasti po útoku dronov, ku ktorému došlo v noci 29. septembra. Továreň dodáva tovar pre ruské ozbrojené sily. Informoval o tom portál The Kyiv Independent na sociálnej sieti.
Raketa mala zasiahnuť tepláreň aj mesto
"Dochádza k výpadkom prúdu, a to pomerne významným. V súčasnosti vyhodnocujeme následky a vynaložíme všetko úsilie, aby sme všetko, čo je možné a nevyhnutné, pripojili k záložnej výrobe, a aby sme uspokojili potreby obyvateľstva a našich podnikov," napísal Gladkov na sociálnej sieti Telegram. "Dúfam, že sa vysporiadame so všetkými problémami čo najskôr," dodal po večernej porade.
Tepláreň a mesto zasiahli ukrajinské rakety, tvrdí miestny spravodajský kanál Pepel pôsobiaci na sociálnej sieti. Výpadok elektriny spôsobil, že ľudia uviazli vo výťahoch, sú problémy aj s dodávkami vody. Výpadky v zásobovaní elektrinou a vodou potvrdil starosta Valentin Demidov. Ukrajina sa k útoku nevyjadrila, poznamenal server BBC News.