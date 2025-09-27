Slovensko sa pripojilo k dánskej iniciatíve: Apeluje na prístup k zdravotnej starostlivosti v Gaze

BRATISLAVA - Slovensko sa pripojilo k dánskej iniciatíve apelujúcej na prístup k zdravotnej starostlivosti v Gaze a palestínskych okupovaných územiach. Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD) podpísal vyhlásenie, ktoré reaguje na neustále sa zhoršujúcu situáciu v tejto oblasti. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Slovenská republika konzistentne apeluje na dodržiavanie medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva v súvislosti s katastrofálnou situáciou v pásme Gazy. Utrpenie civilistov je absolútne neprijateľné, a preto sme sa aj týmto vyhlásením zaviazali, že budeme naďalej podporovať spoločné medzinárodné úsilie k zmierneniu utrpenia civilného obyvateľstva v pásme Gazy,“ vyhlásil Blanár. Zároveň informoval, že SR bude pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci vrátane medicínskeho vybavenia, ako tiež medicínskych evakuácií pacientov z pásma Gazy.
Pomoc Slovenska pre choré deti z Gazy
Z rezortu podotkli, že Slovensko bolo jednou z prvých krajín sveta, ktoré poskytli pomoc pre chronicky choré deti z Gazy prostredníctvom ich evakuácie do európskych štátov poskytujúcich potrebnú liečbu. Ako doplnili, v spolupráci s EÚ a Svetovou zdravotníckou organizáciou zrealizovalo už sedem takýchto medicínskych evakuácií a v príprave sú ďalšie. „Touto pomocou sa Slovensku podarilo dopraviť do bezpečia a k zdravotnej starostlivosti viac ako 170 ľudí, z toho 49 ťažko chorých pacientov,“ spresnil šéf slovenskej diplomacie.
Spoločné vyhlásenie, ktoré okrem Blanára spolupodpísalo ďalších 24 ministrov, ako aj vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová spolu s eurokomisármi, vyzýva vládu Izraela, aby povolila zdravotnú evakuáciu pacientov z pásma Gazy na Západný breh Jordánu vrátane východného Jeruzalema tak, aby mali pacienti prístup k zdravotnej starostlivosti na území Palestíny. Rovnako vyzýva na zrušenie obmedzení týkajúcich sa liekov a zdravotníckeho vybavenia v Gaze v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva spolu s umožnením výkonu práce a ochrany zdravotníckeho personálu.