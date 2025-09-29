Odhalenie tajnej komunikácie hovorí za všetko: Čína sa chystá na veľkú vojnu! Rusko jej pomáha

PEKING/MOSKVA - Uniknuté dokumenty odhaľujú, že Rusko pomáha Číne s výcvikom, výzbrojou a technológiami pre plánovanú inváziu Taiwanu v roku 2027, varuje think-tank RUSI.
Uniknutá korešpondencia medzi ruskými a čínskymi vojenskými štruktúrami naznačuje, že Moskva pomáha Pekingu pripravovať inváziu proti Taiwanu, plánovanú na rok 2027. Materiály, ktoré zverejnila hackerská skupina Black Moon, následne analyzoval britský think-tank Royal United Services Institute (RUSI). Podľa odborníkov ide o jeden z najvážnejších dôkazov prehlbujúcej sa rusko-čínskej vojenskej spolupráce.
Čínske plány a ruská výzbroj
Dokumenty hovoria o tom, že Rusko sa zaviazalo vycvičiť a vyzbrojiť čínsky výsadkový prápor, určený na útok proti Taiwanu. Do Pekingu majú prúdiť obrnené transportéry, obojživelné útočné vozidlá či samohybné protitankové kanóny. Moskva má zároveň poskytovať know-how, aby Čína postupne dokázala vyrábať rovnakú techniku aj vo vlastných fabrikách.
„Naša skupina odhalila agresívne plány dvoch najnebezpečnejších diktátorských režimov našej doby – ruského mafiánskeho režimu Vladimira Putina a čínskeho komunistického režimu Si Ťin-pchinga,“ uviedla skupina Black Moon na sociálnej sieti X.
Letecké skúsenosti z Ukrajiny a Sýrie
Aj keď má Čínska ľudová oslobodzovacia armáda početnú prevahu, podľa RUSI jej stále chýbajú kľúčové schopnosti v oblasti vzdušných manévrov. Práve tie majú ruskí piloti odovzdať na základe skúseností z Ukrajiny a Sýrie. „Najväčším prínosom pre Peking sú tréningy, ktoré majú vyrovnať jeho slabiny,“ píšu experti.
Tajwanský bezpečnostný predstaviteľ pre The Washington Post upozornil, že reálna vojenská spolupráca Pekingu a Moskvy siaha oveľa ďalej, než doteraz pripúšťali oficiálne zdroje.
Strategická záloha pre Peking
Rusko podľa uniknutých plánov neponúka len výzbroj a výcvik, ale aj záruku, že v prípade vojny zabezpečí dodávky ropy, plynu a ďalších surovín. Jeho priemyselná základňa by sa tak stala záložnou výrobnou kapacitou pre čínsku armádu.
Prečo je Taiwan kľúčový
Taiwan leží pri námornom koridore, cez ktorý prepláva až 44 % svetovej kontajnerovej flotily. Úžina je teda jednou z najvýznamnejších tepien globálneho obchodu. Okrem toho ostrov vyrába väčšinu špičkových polovodičov, bez ktorých sa nezaobíde moderná elektronika, autá ani lietadlá.
Si Ťin-pching opakovane vyhlasuje, že „zjednotenie s Taiwanom je nevyhnutné“. Podľa RUSI má invázia prísť práve v roku 2027 – pri storočnici vzniku čínskej armády.
Ďalšie signály rastúcej spolupráce
Správy o prehlbujúcom sa partnerstve prichádzajú aj z iných zdrojov. Reuters uviedol, že v ruských závodoch Kupoľ pôsobia čínski inžinieri, ktorí pracujú na vývoji dronov. Austrálsky think-tank ASPI a Rádio Sloboda dodávajú, že už od roku 2019 spolupracujú čínske a ruské vojenské univerzity, čo Moskve pomáha obchádzať sankcie a získavať nové technológie.
Podľa RUSI tak kombinácia čínskej ekonomickej a technologickej sily s ruským vojenským know-how vytvára nebezpečný blok, ktorý môže ohroziť nielen Taiwan, ale aj stabilitu celého regiónu.