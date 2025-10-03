Piatok3. október 2025, meniny má Stela, zajtra František

Polícia identifikovala podozrivého z útoku na synagógu v Manchestri

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP Photo/Ian Hodgson)
TASR

LONDÝN - Britská polícia vo štvrtok oznámila, že podozrivým z útoku na synagógu v Manchestri je britský občan so sýrskym pôvodom. Polícia útočníka zastrelila a zadržala tri osoby, informuje o tom agentúra AFP a stanice Sky News a CNN.

„Teraz môžeme potvrdiť, že hoci formálna identifikácia ešte neprebehla, veríme, že osobou zodpovednou za dnešný útok je 35-ročný Jihad al Shamie. Ide o britského občana sýrskeho pôvodu,“ uviedla vo vyhlásení protiteroristická polícia. Ešte predtým polícia oznámila, že útočníka pri zásahu zastrelili. Stanica Sky News informuje, že jeho meno sa neobjavilo v žiadnych záznamoch protiteroristického programu britskej vlády Prevent. Polícia zároveň potvrdila, že vo väzbe sú traja podozriví, ktorých zadržala pre „podozrenie z vykonania, prípravy a podnecovania teroristických činov“. Ide o dvoch mužov vo veku okolo 30 rokov a ženu vo veku okolo 60 rokov.

Útok na synagógu v britskom meste Manchester polícia považuje za akt terorizmu. Dvaja muži boli na mieste vyhlásení za mŕtvych a ďalší traja muži zostávajú v nemocnici s vážnymi zraneniami, objasnila polícia. Jeden z mužov utrpel bodné poranenie a druhý bol zranený vozidlom zapojeným do útoku. Tretí muž sa neskôr dostavil do nemocnice so zranením, ktoré mohol utrpieť, keď policajti zastavovali útočníka.

Terčom útoku v Manchestri, ktorý bol nahlásený okolo 9.30 h miestneho času (10.30 h SELČ), sa stala synagóga hebrejskej kongregácie Heaton Park na predmestí Crumpsall, kde práve prebiehali modlitby pri príležitosti najväčšieho židovského sviatku Jom kipur (Deň zmierenia). Náčelník polície grófstva Veľký Manchester Sir Stephen Watson na brífingu informoval, že podozrivý najprv vrazil autom do ľudí pred synagógou a potom zaútočil nožom na člena ochranky. V čase útoku sa v synagóge nachádzalo veľa veriacich, ale vďaka okamžitej reakcii pracovníkov ochranky a polície sa útočník nedostal dovnútra.

