Britská vláda chce zaviesť novinku: Plánuje digitálny preukaz totožnosti

LONDÝN - Britská vláda navrhne zákon, ktorým sa má zaviesť bezplatný digitálny preukaz totožnosti pre britských občanov aj osoby s trvalým pobytom v krajine, oznámil v piatok premiér Keir Starmer. Cieľom podľa neho je obmedziť nelegálnu migráciu, ako aj uľahčiť prevažnej väčšine ľudí využívanie služieb. Politickí oponenti labouristickej vlády vnímajú tento krok ako prehnaný zásah, ktorý v skutočnosti nesplní svoj účel, informovala stanica Sky News.
Táto iniciatíva podľa vlády zjednoduší napríklad podávanie žiadostí o vystavenie dokumentov, ako sú vodičské preukazy, o poskytnutie služieb vrátane starostlivosti o deti a tiež sociálnych dávok. Okrem toho vraj zefektívni aj prístup k účtovnej dokumentácii a daňovým záznamom. Naopak, sťaží možnosti nelegálnej práce v Británii, čím sa zvýši bezpečnosť jej hraníc, uviedol vo vyhlásení Starmer.
Elektronický preukaz totožnosti budú mať jeho vlastníci uložený vo svojich mobilných zariadeniach, podobne ako platobné karty, a nebudú musieť nosiť so sebou fyzický doklad ani ho predkladať. Digitálny preukaz však bude podľa stanoviska vlády „povinný ako prostriedok na preukázanie vášho práva pracovať“. Tí, ktorí nechcú mať elektronický doklad alebo nepoužívajú digitálne technológie, by mohli namiesto toho dostať fyzický preukaz, napísal denník The Telegraph.
Labouristi si od tohto kroku podľa vyhlásenia sľubujú, že zabránia ľuďom prichádzať do Spojeného kráľovstva nelegálne s vidinou zárobku, ktorý je jedným z kľúčových faktorov podnecujúcich ich migráciu. „Digitálny preukaz je pre Britániu obrovskou príležitosťou... Ponúkne tiež bežným občanom nespočetné výhody,“ uviedol Starmer.
Väčšina Britov krok vlády podporuje
Británia tradične odmietala myšlienku preukazov totožnosti, nemá na to určený centrálny register ani od svojich občanov nepožaduje, aby sa na verejnosti identifikovali. Na to v závislosti od situácie v súčasnosti britskí občania používajú vodičské preukazy, pasy či účty za energie.
Petícia, ktorá je proti zavedeniu preukazov, mala v piatok ráno viac než pol milióna podpisov. Nedávne prieskumy verejnej mienky ale podľa AFP naznačujú, že väčšina Britov krok vlády podporuje.
Líder strany Reform UK Nigel Farage, ktorý označuje nelegálnu migráciu cez Lamanšský prieliv za „inváziu“, tvrdí, že vláda chce takto oklamať voličov, aby si mysleli, že v snahe obmedziť migráciu niečo robí.
Líderka konzervatívcov Kemi Badenochová je takisto presvedčená, že zo strany vlády ide iba o „trik“. Liberálni demokrati už avizovali, že nepodporia povinné digitálne preukazy, pri ktorých budú ľudia „nútení odovzdať svoje súkromné údaje len preto, aby mohli viesť svoj bežný život“.