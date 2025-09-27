Napätie medzi Iránom a Izraelom rastie: Rozdané boli ďalšie tresty smrti za údajnú špionáž

TEHERÁN - Dvoch ľudí opäť odsúdili na trest smrti v Iráne za údajnú špionáž v prospech Izraela, informuje sobotňajšia správa agentúry DPA.
Verdikt nad oboma obžalovanými vyniesol súd v meste Karadž v súvislosti s obvineniami z kolaborovania s izraelskou tajnou službou Mosad, spresnila iránska štátna tlačová agentúra IRNA. Na základe zdrojov súdu v meste Karadž, ktoré sa nachádza v provincii Alborz približne 20 kilometrov západne od hlavného mesta Teherán, sa obaja odsúdení priznali k nastraženiu výbušných zariadení s cieľom útokov z poverenia Mosadu. Iránska justícia najmä po júnových izraelských útokoch na Irán zadržala a súdila už viacero ľudí za údajnú špionáž pre Izrael. Niekoľko z nich už odsúdila na trest smrti a popravila, pripomína DPA.
Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) uvádza, že Irán doposiaľ v tomto roku vykonal viac popráv, než v ktoromkoľvek inom roku za uplynulých 15 rokov. Amnesty tvrdí, že islamská republika v tomto roku doposiaľ zrealizovala už viac než 1000 výkonov najvyššieho trestu.