Trump sa v pondelok stretne s lídrami Kongresu, keďže USA opäť hrozí „shutdown“

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump sa v pondelok stretne s najvyššími predstaviteľmi Demokratickej a Republikánskej strany v Kongrese, aby rokovali o financovaní vlády, uviedol v sobotu predstaviteľ Bieleho domu. Informuje o tom agentúra Reuters.
Senát schválil dočasný rozpočet
Americký Senát schválil v marci dočasný rozpočet do 30. septembra tohto roka. Bez ďalšieho schválenia rozpočtu krajine hrozí potenciálny „shutdown“, ktorý by spôsobil pozastavenie činnosti viacerých vládnych úradov a programov, ako aj dočasné zastavenie vyplácania miezd státisícom štátnych zamestnancov.
Snemovňa a Senát v spore
Snemovňa reprezentantov ovládaná republikánmi schválila 19. septembra dočasný zákon o financovaní vlády do 21. novembra. Zákon však neprešiel v Senáte, kde republikáni potrebovali 60 hlasov. Demokrati ho totiž odmietli s žiadosťou o zrušenie nedávnych škrtov v programoch zdravotnej starostlivosti. Republikáni v súčasnosti disponujú 53 kreslami v Senáte v porovnaní s 47, ktoré majú demokrati.
Od roku 1977 sa financovanie činnosti federálnej vlády pre nezhody medzi Bielym domom a Kongresom dočasne pozastavilo viac ako 20-krát. Najdlhšie to trvalo 35 dní na prelome rokov 2018 a 2019.