Vnuk (32) brutálne zavraždil svoju babku (†80)! Dobodal ju, odťal hlavu a urobil si z nej loptu

DURBAN - V juhoafrickom meste Durbane prebieha súdny proces s 32-ročným Thabo Nzimandem, ktorý je obvinený z brutálnej vraždy svojej 80-ročnej starej mamy Beatrice de Lange. Incident sa odohral v júni 2024 v meste Pinetown. Podľa obžaloby Nzimande svoju starú mamu najprv viackrát bodol a následne jej oddelil hlavu od tela. S jej hlavou mal zaobchádzať ako s futbalovou loptou.
Ziningi Myaka, dcéra zavraždenej ženy, vypovedala pred súdom o udalostiach, ktoré viedli k smrti jej matky. Informuje o tom The Mirror. Uviedla, že keď sa pýtali Nzimandeho, prečo to urobil, kričal: "Musel som to urobiť". Nzimande pôvodne vyjadril záujem priznať sa k vražde, ale neskôr dal svojmu právnikovi protichodné inštrukcie. Právnik sa nakoniec rozhodol ukončiť spoluprácu so svojím klientom.
Myaka ďalej vysvetlila, že jej matka sa chcela o Nzimandeho starať, pretože nepracovala a cítila, že by pre ňu nebolo jednoduché sa o neho starať 24 hodín denne. Svedkovia opísali Nzimandeho ako človeka, ktorý neznášal napomínanie. Po návšteve rehabilitačného centra a poradenskom stretnutí sa údajne nahnevane obrátil na svoju tetu a zakričal "ty bláznivá stará suka". Napriek tomu mu jeho stará mama kupovala oblečenie a platila školné. Bola pre neho stálym zdrojom podpory, hoci sa pohádali kvôli nejednoznačnému výsledku testu na drogy.
Súd sa dozvedel, že Nzimande trpel halucináciami, stratou pamäti a počul hlasy svojich predkov, ale bol liečený na psychózu. Myaka vypovedala, že chcela dať Nzimandemu šancu a zároveň dopriať svojej matke oddych. Požiadala ho o pomoc s rôznymi úlohami, vrátane maľovania domu.