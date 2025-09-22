Súd rozhoduje o väzbe v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Pavla Rýpala

BRATISLAVA - V prípade vraždy novinára Pavla Rýpala rozhoduje v pondelok Špecializovaný trestný súd (ŠTS) o väzbe v súvislosti s vydaním osoby na úkony v Slovenskej republike. Ide o druh väzby, ktorý súvisí výlučne s vykonaním procesných úkonov v prípade. Vyplýva to z informácií, ktoré potvrdila Mária Horáková z informačného centra ŠTS.
Upozornili na to tvnoviny.sk a noviny.sk, podľa ktorých vydanou osobou je Norbert K. z Maďarska, ktorý prehovoril o detailoch zmiznutia novinára.
„Súd bude rozhodovať o väzbe v zmysle zákona o Európskom vyšetrovacom príkaze v súvislosti s vydaním osoby na úkony v Slovenskej republike dnes o 15.00 h, ide o druh väzby, ktorý súvisí výlučne s vykonaním procesných úkonov v súvislosti s vraždou novinára P. R.,“ spresnila Horáková. Prípadom zmiznutia investigatívneho novinára Rýpala sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.
Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008. Sestra zmiznutého novinára v minulosti na sociálnej sieti uviedla, že majú nové informácie. Novinár mal byť podľa nej zavraždený. V roku 2019 polícia informovala, že podozrenie o zavraždení novinára sa zatiaľ nepotvrdilo.