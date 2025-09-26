Piatok26. september 2025, meniny má Edita, zajtra Cyprián, Damián

Švédsko ponúka Dánsku pomoc s protidronovou obranou pred summitom Európskej únie v Kodani

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŠTOKHOLM - Švédsko ponúklo Dánsku protidronové technológie pre budúcotýždňový summit EÚ v Kodani, uviedol v piatok švédsky premiér Ulf Kristersson. Reagoval tak na nedávne opakované narušenia dánskeho vzdušného priestoru dronmi v oblastiach viacerých letísk. Informuje o tom správa agentúry AFP.

„V uplynulých dňoch sme videli nevítanú rozsiahlu dronovú aktivitu v rôznych krajinách,“ povedal Kristersson v rozhovore pre televíziu TV4. „Budúci týždeň sa približne 40 hláv vlád zúčastní na summite EÚ v Kodani,“ skonštatoval. Dánska vláda pre televíziu TV2 uviedla, že Kodaň už ponuku prijala, aby zabezpečila hladký priebeh summitu, informoval portál The Guardian.

Švédsko v posledných mesiacoch investovalo vo veľkej miere do systémov protivzdušnej obrany. „Objednali sme systémy protivzdušnej obrany schopné bojovať proti dronom aj lietadlám za viac ako desať miliárd švédskych korún (1,06 miliardy dolárov) a investujeme do nových prostriedkov na boj proti dronom,“ uviedol minister obrany Pal Jonson v písomnom stanovisku pre AFP.

Viac o téme: PomocDánskoSummitObranaOchrana ŠvédskoEurópska úniaDron
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Európsky komisár pre obranu
Európska únia reaguje na narušenia vzdušného priestoru: Štáty sa zhodli na naliehavej potrebe vybudovania múru proti dronom
Zahraničné
FOTO Ruská bojova loď Alexandr
Hrozba pre Dánsko narastá: Po dronoch sa objavila ruská vojnová loď! Radary ju nezachytili
Zahraničné
FOTO Nemecká fregata Hamburg počas
PROVOKÁCIE v Baltskom mori: Ruské lietadlá DVAKRÁT narušili cvičenie NATO, terčom sa stala nemecká fregata!
Zahraničné
USA predajú Nemecku rakety
USA predajú Nemecku rakety vzduch-vzduch za viac ako jednu miliardu dolárov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Bývalej Superstaristke Olešovej sa nedarí otehotnieť: Adopcia s manželom z cudziny? Toto je plán B
Bývalej Superstaristke Olešovej sa nedarí otehotnieť: Adopcia s manželom z cudziny? Toto je plán B
Prominenti
Dagmar Sanitrová v šou Neskoro večer prehovorila o svojom súkromí
Dagmar Sanitrová v šou Neskoro večer prehovorila o svojom súkromí
Prominenti
Verešová VYVENČILA svoje vztýčené BRADAVKY: Je nám ZIMAAAA, kričali!
Verešová VYVENČILA svoje vztýčené BRADAVKY: Je nám ZIMAAAA, kričali!
Prominenti

Domáce správy

Robert Kaliňák
Kaliňák rokoval s krajinami Európskej únie o financovaní protidronovej ochrany: Veľké systémy nie sú efektívne
Domáce
Ústavný expert Giba: Nová
Ústavný expert Giba: Nová úprava Ústavy musí rešpektovať existujúce hodnoty a záväzky
Domáce
Slovenské nemocnice začali očkovať
Slovenské nemocnice začali očkovať novou vakcínou proti COVID-19: Záujem rastie
Domáce
Polícia obvinila dve osoby a firmu: Kauza haciendy s eurofondmi, škoda presiahla 151-tisíc eur
Polícia obvinila dve osoby a firmu: Kauza haciendy s eurofondmi, škoda presiahla 151-tisíc eur
Bratislava

Zahraničné

Maďarský vrtuľník zlyhal vo
Maďarský vrtuľník zlyhal vo vzduchu: Pilotom sa podarilo núdzovo pristáť, nikto sa nezranil
Zahraničné
Robert Kaliňák
Kaliňák rokoval s krajinami Európskej únie o financovaní protidronovej ochrany: Veľké systémy nie sú efektívne
Domáce
Ruské provokácie eskalujú: Na
Ruské provokácie eskalujú: Na severe Nemecka spozorovali drony, vyšetrujú možnú špionáž
Zahraničné
Švédsko ponúka Dánsku pomoc
Švédsko ponúka Dánsku pomoc s protidronovou obranou pred summitom Európskej únie v Kodani
Zahraničné

Prominenti

Matthew McConaughey
Šokujúce priznanie Matthewa McConaugheyho: Otec zomrel počas SEXU, mama spravila niečo nečakané!
Zahraniční prominenti
Richard Vrablec
Známy moderátor zažil STRAŠNÚ situáciu v bratislavskej MHD: Chcela ma DOPICHAŤ... Privolal POLÍCIU!
Domáci prominenti
Jakub Petraník
Vláda schválila zákon DVOCH pohlaví, Petraník reaguje: Toto je ÚTOK, zmarili šance na lepší život!
Domáci prominenti
3 mesiace po ROZVODE:
3 mesiace po ROZVODE: Slávny Borat (53) má NOVÚ známosť... OnlyFans modelku (27)!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Prvá plavba luxusnej jachty
Prvá plavba skončila pohromou: Luxusná jachta okamžite skončila pod hladinou! VIDEO Majiteľ musel na breh doplávať
Zaujímavosti
Preč s VEĽKÝM zadkom:
Preč s VEĽKÝM zadkom: Takto konečne zmenšíte jeho objem - rýchlo a jednoducho
vysetrenie.sk
FOTO Otec pripravil pre syna
Také gesto sa nevidí často: Otec pripravil synovi špeciálnu tortu! Jeho úprimná snaha dojala internet, čo vy na to?
Zaujímavosti
FOTO Silný príbeh mladej mamy,
Mladá mamička čakala siamské dvojčatá: Lekári ju postavili pred najťažšiu voľbu! Mala len dve možnosti
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Odborári píšu Pellegrinimu ostrý list: Po schválení konsolidácie ho vyzývajú k vážnemu kroku!
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!
Vykurovacia sezóna klope na dvere: Pozrite si, čo všetko je potrebné urobiť!
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)

Šport

HC MONACObet Banská Bystrica – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo 6. kola Tipsport ligy
HC MONACObet Banská Bystrica – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo 6. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Hviezde Manchestru United krachuje po roku manželstvo: Dôvod vás prekvapí
Hviezde Manchestru United krachuje po roku manželstvo: Dôvod vás prekvapí
Premier League
HK Nitra – HC Košice: Online prenos zo superšlágra a reprízy finále v 6. kole Tipsport ligy
HK Nitra – HC Košice: Online prenos zo superšlágra a reprízy finále v 6. kole Tipsport ligy
Tipsport liga
VIDEO Famózne sólo najmladšieho pretekára v poli: Zlato získal Talian, darilo sa aj Slovákovi
VIDEO Famózne sólo najmladšieho pretekára v poli: Zlato získal Talian, darilo sa aj Slovákovi
MS v cyklistike

Auto-moto

FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Hľadáš stabilnú a odborne zaujímavú prácu v strojárstve? INOX PROCESS ponúka technické pozície s náborovým bonusom až do 700 €
Hľadáš stabilnú a odborne zaujímavú prácu v strojárstve? INOX PROCESS ponúka technické pozície s náborovým bonusom až do 700 €
Zaujímavé pracovné ponuky
Príďte sa inšpirovať známymi menami na Kariéra EXPO: Blue grandma, Bekim, Martina Kavalír, Andy Winson vystúpia naživo v Bratislave
Príďte sa inšpirovať známymi menami na Kariéra EXPO: Blue grandma, Bekim, Martina Kavalír, Andy Winson vystúpia naživo v Bratislave
Motivácia a inšpirácia
Psychologické pasce lojality: Štokholmský syndróm v práci
Psychologické pasce lojality: Štokholmský syndróm v práci
Prostredie práce
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Ekonomika - trh práce

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Fliačky s kapustou: Chutný a sýty obed či večera z pár surovín
Výber receptov
Ako dlho vydržia huby a kedy je najlepšie ich spracovať
Ako dlho vydržia huby a kedy je najlepšie ich spracovať
Skladovanie potravín

Technológie

Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!
Najrýchlejšie sa pohybujúci kontinent Zeme je na kolíznom kurze s Áziou. Dôsledky môžu byť katastrofické!
Veda a výskum
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Z iPhonu sa stáva Android? Apple tvrdí, že nové pravidlá EÚ ničia to, čo ho robilo výnimočným
Apple
Ktoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznam
Ktoré zariadenia Galaxy dostanú novú aktualizáciu One UI 8 s Androidom 16? Tu je kompletný zoznam
Android
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
HyperOS 3.0 od Xiaomi príde do viac ako 60 zariadení. Pozri si kompletný zoznam aj harmonogram aktualizácií pre globálny trh
Xiaomi

Bývanie

Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?

Pre kutilov

Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Svoju manželku som roky prehliadal: Musela urobiť toto, aby bola opäť v centre mojej pozornosti
Sex a vzťahy
Svoju manželku som roky prehliadal: Musela urobiť toto, aby bola opäť v centre mojej pozornosti
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nemecká fregata Hamburg počas
Zahraničné
PROVOKÁCIE v Baltskom mori: Ruské lietadlá DVAKRÁT narušili cvičenie NATO, terčom sa stala nemecká fregata!
Ruská bojova loď Alexandr
Zahraničné
Hrozba pre Dánsko narastá: Po dronoch sa objavila ruská vojnová loď! Radary ju nezachytili
Nečakané vyznanie Cigánikovej Tarabovi:
Domáce
Nečakané vyznanie Cigánikovej Tarabovi: Nádejný, nepopulistický v ekonomike a ešte aj dobre vyzerá!
V hnutí SLOVENSKO to
Domáce
V hnutí SLOVENSKO to vrie: Matovič by sa na mieste Krátkeho a Krajčího vzdal mandátu!

Ďalšie zo Zoznamu