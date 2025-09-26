Hrozba pre Dánsko narastá: Po dronoch sa objavila ruská vojnová loď! Radary ju nezachytili

KODAŇ – Narušenie dánskeho vzdušného priestoru dronmi od neznámeho nepriateľa využila Moskva na tajný presun svojho plavidla do dánskych vôd. Bojovú loď si všimla až helikoptéra. Na radaroch ju nebolo vôbec vidieť, zrejme mala vypnuté GPS systémy.
Dánsko v uplynulých dňoch čelilo narušeniu vzdušného priestoru. Neznámy nepriateľ poslal nad jeho územie drony. Medzitým sa do jeho výsostných vôd dostala ruská bojová loď. Ako informuje Ekstra Bladet, radary toto plavidlo vôbec nezachytili, pretože sa nikde nezobrazovalo. Podľa všetkého malo vypnuté GPS systémy.
Alexandr Šabalin
Politici a rôzni analytici v Dánsku sa domnievajú, že za všetkým stojí Ruská federácia. Pre takýto druh operácie môžu slúžiť aj civilné ropné tankery, ktoré síce vyzerajú nenápadne, ale práve z tohto dôvodu môžu byť súčasťou Putinovej tieňovej flotily. V útrobách takéhoto tankera by mohla byť vybudovaná aj základňa pre dronové operácie.
Ruská výsadková loď Alexandr Šabalin, ktorú spozorovala helikoptéra v dánskych vodách, sa pohybuje medzi ostrovmi Langeland a Lolland v prielive Langelandsbælt. Už niekoľko dní má byť nečinná. Nachádza sa v lokalite od 70 do 270 km od dánskych letísk a vojenských základní. Navyše kotví priamo na hranici dánskych výsostných vôd. Keď nad ňou preletela helikoptéra, začala sa plaviť na severovýchod, no naďalej s vypnutými radarmi.
Rôzne dôvody
Bezpečnostný expert a bývalý analytik dánskej spravodajskej služby Jacob Kaarsbo sa domnieva, že Alexandr Šabalin mohla zohrať základnú úlohu pri hybridných útokoch. "Rovnako mohla mať vo svojich útrobách drony, ktoré narušili dánsky vzdušný priestor. To, že Rusi vypli GPS systém značí, že sa neboja toho mať vojnovú loď v blízkosti v§d člena NATO. Rusi možno chceli, aby ich Dáni odhalili a následne sledovali, aké obranné opatrenia zvolia," vysvetlil analytik.
Vojnová loď bola postavená v roku 1985 a odvtedy je súčasťou ruskej Baltskej flotily. Rusko ju využívalo najmä počas sýrskej občianskej vojny na prepravu personálu a vybavenia. Aleksandr Šabalin je vybavený raketovými odpaľovacími zariadeniami, protilietadlovými delami a je schopná prepraviť desať tankov a 340 vojakov.