PROVOKÁCIE v Baltskom mori: Ruské lietadlá DVAKRÁT narušili cvičenie NATO, terčom sa stala nemecká fregata!

Nemecká fregata Hamburg počas cvičenia NATO
Nemecká fregata Hamburg počas cvičenia NATO "Neptune Strike" v Baltskom mori (Zdroj: X/Jürgen Nauditt)
BERLÍN – V Baltskom mori prebieha v týchto dňoch vojenské cvičenie, na ktorom sa zúčastňuje aj nemecké loďstvo. Práve táto krajina sa mala cítiť ohrozená ruskými krokmi. Nad vojenskou fregatou Hamburg preleteli dvakrát ruské prieskumné lietadlá. Minister obrany o tom informoval na zasadnutí Bundestagu.

Rusko opäť provokuje NATO. Nemecký denník Der Spiegel prišiel s informáciou, že počas vojenského cvičenia NATO v Baltskom mori "Neptune Strike" preleteli nad nemeckou fregatou Hamburg ruské stíhačky, navyše dvakrát v krátkom slede. Reakcia nenechala na seba dlho čakať. Nemecký minister obrany Boris Pistorius (SPD) tento manéver odsúdil a informoval o tom na pôde Bundestagu. 

Rusko zvyšuje frekvenciu

Rusko takýmito krokmi zrejme už dlhšiu dobu testuje pripravenosť NATO. "Prelet nad nemeckou fregatou a preniknutie ruských dronov do vzdušného priestoru Poľska a Estónska jasne ukazuje, že Rusko v čoraz vyššej frekvencii testuje limity krajín NATO. Putin nás chce vyprovokovať a využiť naše údajné slabiny," povedal Pistorius.

Fregata Hamburg sa má v súčasnosti nachádzať niekde vo vodách medzi Fínskom a Estónskom. Presná poloha, kde došlo k preletu nemeckých lietadiel nie je známa. Prelet ruského, údajne prieskumného lietadla nad fregatou mal nastať vo výške menej ako 100 metrov. Malo sa tak stať 19. a 20. septembra. Rusi údajne nereagovali na žiadne hlásenia. 

Názory z vojenských kruhov hovoria jasne. Tieto prelety síce nepredstavovali bezprostredné nebezpečenstvo, ale Nemecko ich považuje za "nepriateľské a provokatívne". Nemecký minister obrany na záver dodal, že Putin nedosiahne svoje ciele. NATO podľa neho reagovalo jasne a rozhodne na ruské provokácie. 

