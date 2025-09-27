Šokujúce slová Zelenského: V Kremli by si mali skontrolovať kryty! Budú ich potrebovať

KYJEV - Ukrajinský prezident oznámil, že má podporu Donalda Trumpa pre útoky na ruské ciele. Kremeľ reagoval hrozbami a ostrými výpadmi.
Trumpova podpora Ukrajine
Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre portál Axios potvrdil, že americký prezident Donald Trump mu dal zelenú k útokom na ruskú energetickú infraštruktúru či zbrojárske továrne. „Ak dostaneme ďalšie rakety dlhého doletu, použijeme ich,“ vyhlásil ukrajinský líder počas účasti na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.
Podľa Zelenského bol to práve Trump, kto počas osobného stretnutia navrhol, aby Kyjev odpovedal na ruské údery proti energetickým sieťam rovnakou mincou. Hovoril aj o továrňach na drony či raketových základniach, ktoré však podľa Zelenského patria medzi najlepšie chránené objekty v Rusku.
„Nie sme teroristi“
Ukrajinský prezident zdôraznil, že cieľom jeho krajiny nie je ohrozovať civilné obyvateľstvo: „Nie sme teroristi,“ odkázal Putinovi. Zároveň však nevylúčil, že v prípade ďalšej eskalácie sa pod paľbu môžu dostať aj centrá moci, vrátane samotného Kremľa. „Musia vedieť, kde sú protiletecké kryty. Ak nezastavia vojnu, budú ich potrebovať,“ vyhlásil.
Zmena Trumpovej rétoriky
Trumpove výroky predstavujú výrazný obrat. Ešte donedávna sa staval skepticky k ukrajinským šanciam a Kyjev kritizoval. Tentoraz však vo vystúpení pred Valným zhromaždením OSN ocenil ukrajinskú armádu a naznačil, že krajina má právo usilovať sa o návrat k pôvodným hraniciam. Tento obrat prekvapil aj viacerých ruských predstaviteľov.
Medvedev hrozí odvetou
Na Zelenského slová reagoval vicešéf ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev. Prostredníctvom štátnej agentúry TASS odkázal, že žiadny kryt neochráni Ukrajinu pred ruským arzenálom. „Feťák v Kyjeve tvrdí, že Kremeľ má poznať polohu krytov. No musí pochopiť, že existujú ruské zbrane, proti ktorým neexistuje obrana,“ napísal na svojom kanáli Max.
Medvedev dodal, že na hnev ruských zbraní by bolo márne sa skrývať. Varovanie smeroval nielen k Ukrajine, ale aj k Spojeným štátom: „Američania by si to mali pamätať tiež.“