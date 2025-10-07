Zlovestné slová z Moskvy: Vyjadrenia o dronoch nad Európou! Traste sa ako zvieratá na porážke

MOSKVA - Dmitrij Medvedev, bývalý ruský prezident a teraz podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska, opäť pritvrdil. Vo svojom statuse na Telegrame vyhlásil, že nedávne incidenty s dronmi nad európskymi letiskami majú obyvateľom Západu ukázať, „čo znamená žiť vo vojne“ – a majú ich prinútiť báť sa. Zároveň im odkázal, aby zvrhli politikov, ktorí stoja za podporou Ukrajiny.
Hľadanie vinníka: od Ukrajiny po „našich krtkov“
Medvedev tvrdí, že existuje viacero vysvetlení, kto stojí za dronmi, ktoré narušujú leteckú prevádzku v Európe. Podľa neho môžu byť ich pôvodcami ukrajinskí nacionalisti usilujúci sa o konflikt medzi Ruskom a Západom, ale aj proruské bunky, európske tajné služby či obyčajní provokatéri, píše na na sociálnej sieti Telegram.
Najpravdepodobnejšie však podľa neho ide o „testy spravodajských služieb alebo akcie ukrajinských extrémistov“. Sám pripúšťa aj účasť proruských skupín, no dodáva, že taká verzia „nedáva zmysel“. „Ľudia, ktorí sympatizujú s našou krajinou, sa nebudú zbytočne odhaľovať. Naši agenti a krtkovia čakajú na svoj rozkaz,“ napísal.
„Traste sa, Európania“
Kremeľ oficiálne odmietol, že by Rusko stálo za útokmi dronov. Medvedev sa na toto stanovisko odvoláva, no zároveň sa od priameho popretia dištancuje. „Dôvody pre paniku okolo ruských dronov môžu byť rôzne – alebo všetky naraz,“ napísal.
Podstatné podľa neho je, aby „krátkozrakí Európania konečne pocítili strach z vojny na vlastnej koži“. „Nech sa boja a trasú ako nemé zvieratá v stáde hnanom na porážku. Nech sa zľaknú svojho konca,“ dodal s hrozivou otvorenosťou.
Pokračoval slovami, že len tak vraj pochopia, čo vojna znamená. „A možno potom utrhnú hlavy svojim obludám – Merzovi a Macronovi – ktorí si na krvi robia kariéru,“ odkázal nemeckému kancelárovi Friedrichovi Merzovi aj francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.
Drony paralyzujú európske letiská
V posledných týždňoch narušenie vzdušného priestoru bezpilotnými lietadlami vyvolalo chaos v leteckej doprave v niekoľkých metropolách – od Kodane cez Mníchov až po Oslo, kde museli letisko dočasne uzavrieť.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová upozornila, že prípad v Kodani môže súvisieť s predchádzajúcimi preletmi ruských dronov nad Poľskom a so vstupom ruských stíhačiek do vzdušného priestoru Estónska. Európski bezpečnostní predstavitelia majú podozrenie, že ide o testovanie reakcií NATO zo strany Moskvy.
Od „liberála“ k jastrabovi
Medvedev, kedysi považovaný za umiernenejšiu tvár Kremľa, sa po začiatku vojny na Ukrajine premenil na jedného z najagresívnejších hlasov ruskej propagandy. Jeho vyjadrenia sú dnes plné výsmechu, hrozieb a otvorenej nenávisti voči Ukrajine i Západu.
Najnovšie si neodpustil ani útoky na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého obviňuje z pokrytectva a využívania vojny na vlastný politický zisk.