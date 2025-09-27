Rusko varuje NATO pred zostrelením stíhačiek: Znamenalo by to 3. svetovú VOJNU!

MOSKVA - Rusko varovalo NATO, že zostrelenie jeho stíhačiek by znamenalo vojnu so Západom. Napätie sa vystupňovalo po sérii incidentov, keď ruské lietadlá údajne narušili vzdušný priestor aliancie. NATO v reakcii na to pohrozilo zostrelením ruských strojov pri ďalších narušeniach.
Minulý týždeň tri ruské stíhačky MiG-31 vleteli bez povolenia do vzdušného priestoru Estónska a zostali tam takmer 12 minút. NATO v reakcii na to vyslalo talianske stíhačky F-35. Krátko nato poľské úrady hlásili prelet ruských vojenských lietadiel v blízkosti ropnej a plynovej plošiny.
Americký prezident Donald Trump v reakcii na tieto incidenty vyzval NATO, aby zostrelilo ruské lietadlá, ak opäť narušia európsky vzdušný priestor. Označil Rusko za "papierového tigra" a vyjadril presvedčenie, že Ukrajina môže získať späť všetko svoje územie obsadené Ruskom.
Zostrelenie ruských lietadiel by znamenalo vojnu
Ruský veľvyslanec vo Francúzsku Alexej Meškov však vyhlásil, že zostrelenie ruských lietadiel zo strany NATO "by znamenalo vojnu". "Viete, existuje veľa lietadiel NATO, ktoré narúšajú ruský vzdušný priestor, či už úmyselne alebo nie, ale stáva sa to pomerne často. Nezostrelia ich,“ povedal pre RTL bez toho, aby uviedol príklad. Zároveň odmietol obvinenia z narušovania vzdušného priestoru aliancie. "Rusko to nerobí, nehrá si s hocikým. Nie je to naozaj naša vec," dodal.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dokonca vyhlásil, že jeho krajina je vo "vojne" s NATO a EÚ kvôli Ukrajine. "NATO a Európska únia chcú vyhlásiť, v skutočnosti už vyhlásili skutočnú vojnu mojej krajine a priamo sa jej zúčastňujú," povedal Lavrov na konferencii G20 na okraji Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
Situácia medzi Ruskom a NATO tak zostáva napätá. Obe strany sa navzájom obviňujú z provokácií a hrozba eskalácie konfliktu naďalej pretrváva. Diplomati sa snažia situáciu upokojiť, zatiaľ však bez výraznejšieho úspechu.