Sexuálny škandál v Maďarsku: Orgie s deťmi pre politikov! Prípad zasahuje do vysokých kruhov

BUDAPEŠŤ - Budapešť zasiahli šokujúce obvinenia. Vychovávacie zariadenie malo slúžiť ako miesto sexuálnych orgií pre vysokopostavených mužov.
Obvinenia z obchodovania s deťmi
V máji polícia zatkla riaditeľa polepšovne v budapeštianskej časti Óbuda. Ten čelí podozreniu z obchodovania s ľuďmi. Maďarské médiá následne priniesli informácie, že v zariadení sa mali odohrávať sexuálne orgie pre politikov.
Odborník na ochranu detí Gábor Kuslits pre portál valaszonline.hu uviedol, že nad riaditeľom dlhodobo držali ochrannú ruku dvaja vplyvní politici. „K jednému údajne odvádzali chlapcov, k druhému dievčatá. Stretnutia sa konali priamo v kancelárii riaditeľa a v prenajatom dome neďaleko polepšovne,“ opísal Kuslits.
„Drží v šachu celú vládu“
Podľa trestného zákona mu hrozí až 20 rokov väzenia. Kuslits však tvrdí, že skutočný trest bude podstatne nižší: „Maximálne šesť rokov. Ak sa potvrdia informácie, ktoré kolujú v odborných kruhoch, má bývalý riaditeľ v rukách páku na celú vládu.“ Na otázku, kedy by mohol začať hovoriť, odpovedal: „Len ak by sa cítil ohrozený na živote.“
Podobné obvinenia sa objavili aj v detskom domove v meste Ózd na severovýchode krajiny. V súvislosti so zneužívaním detí sa tam spomína záhadná postava s prezývkou „strýčko Zsolt“. Opoziční poslanci preto žiadajú parlamentné vyšetrovanie a vyzvali vicepremiéra Zsolta Semjéna, aby vysvetlil, či ide o neho.
Politici sa bránia
Semjén, ktorý v parlamente sedí hneď vedľa premiéra Viktora Orbána, reagoval ostrým vystúpením: „Ak je tu niekto, kto je zaprisahaný nepriateľ pedofílie, tak som to ja. Ide o podlý útok, ale nedám sa zastrašiť.“
Orbán označil obvinenia za „záludnú očierňovaciu kampaň“. Minister spravodlivosti Bencze Tuzson zverejnil stanovisko, podľa ktorého vyšetrovanie nenašlo dôkazy o prepojení prípadu s politikmi. Podľa vlády ide o organizovaný pokus zdiskreditovať jej predstaviteľov.
Rezignácia prezidentky
Kauza sa prelína s iným škandálom, ktorý už otriasol politickou scénou začiatkom roka 2024. Vtedy rezignovala prezidentka Katalin Nováková po tom, čo udelila milosť zástupcovi riaditeľa detského domova v Bicske, ktorý kryl zneužívanie detí. Nováková nastúpila do úradu v roku 2022 a jej mandát mal trvať do roku 2027.