Provokatívne slová Orbána: Náš dron nad Ukrajinou? No a čo! Aj tak to nie je nezávislá krajina

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán spochybnil suverenitu Ukrajiny a zľahčoval správy o maďarských dronoch v ukrajinskom vzdušnom priestore. Tému otvoril v podcaste strany Fidesz, kde označil Kyjev za úplne závislý od pomoci Západu.
„No a čo?“ reagoval na drony
Podľa denníka Politico Orbán pripustil, že maďarský dron mohol na chvíľu preletieť nad ukrajinské územie, no jeho reakcia bola provokatívna: „Ale povedzme, že dron by niekoľko metrov letel nad ukrajinské územie. No a čo? Ukrajina nie je nezávislá krajina. Ukrajina nie je suverénna krajina,“ vyhlásil. Dodal, že bez financií zo Západu by sa krajina okamžite zrútila: „Ak my, teda Západ, rozhodneme, že jej nedáme ani jediný forint, Ukrajina by zajtra mohla prestať fungovať.“
Zelenskyj: Išlo o špionáž
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že ich vzdušný priestor narušili maďarské špionážne prostriedky. Podľa neho mohli skúmať priemyselný potenciál v prihraničnej oblasti. „Mohli vykonávať prieskum priemyselného potenciálu v oblasti pri ukrajinských hraniciach,“ povedal Zelenskyj. Zároveň nariadil preveriť všetky dostupné údaje a trvá na tom, aby každý podobný incident bol okamžite hlásený.
Maďarský minister: Zelenskyj vidí strašidlá
Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó tieto obvinenia odmietol a reagoval ironicky: „Pán prezident Volodymyr Zelenskyj začína šalieť z protimaďarstva. Teraz už vidí aj strašidlá.“
Stále chladnejšie vzťahy
Ostro vyjadrené slová prichádzajú v čase, keď sa vzťahy medzi Budapešťou a Kyjevom ďalej zhoršujú. Maďarsko dlhodobo blokuje rozšírenie protiruských sankcií a naďalej odoberá ruskú ropu. Budapešť, podobne ako Bratislava, tiež kritizuje ukrajinské útoky na ropovod Družba, ktorý je pre maďarskú ekonomiku zásadným zdrojom energií.
Orbánove predchádzajúce výroky
Orbán sa v minulosti už viackrát vyjadroval spôsobom, ktorý vyvolal ostrú kritiku. V roku 2014 označil Maďarsko za neliberálnu demokraciu a od tej doby zdôrazňuje „suverénnu“ zahraničnú politiku Budapešti. V posledných rokoch opakovane tvrdil, že sankcie proti Rusku škodia Európe viac než Moskve a že Západ by mal tlačiť Ukrajinu k mierovým rokovaniam namiesto ďalšej vojenskej podpory.