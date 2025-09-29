Pondelok29. september 2025, meniny má Michal, Michael, Michaela, zajtra Jarolím

Švédsky premiér tvrdí, že za dronmi na škandinávskych letiskách je zrejme Rusko

Švédsky premiér Ulf Kristersson
Švédsky premiér Ulf Kristersson (Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŠTOKHOLM - Švédsky premiér Ulf Kristersson v pondelok uviedol, že za minulotýždňovými záhadnými preletmi dronov nad niekoľkými škandinávskymi letiskami bolo pravdepodobne Rusko. Informuje o tom AFP.

„Pravdepodobnosť, že ide o snahu Ruska vyslať odkaz krajinám podporujúcim Ukrajinu, je pomerne vysoká,“ povedal Kristersson pre televíziu TV4 s dôvetkom, že „nikto skutočne, skutočne nevie“. O dronoch, ktoré narušili poľský vzdušný priestor začiatkom septembra však „má potvrdenie“, že boli ruské.

„Všetko ukazuje na Rusko, ale všetky krajiny sú opatrné, pokiaľ ide o označenie konkrétnej krajiny, ak si nie sú isté. V Poľsku vieme, že to tak bolo,“ tvrdí Kristersson. Moskva akékoľvek zapojenie do incidentov s dronmi odmietla.

Dánsko i Nórsko od 22. septembra zaznamenali vo svojom vzdušnom priestore niekoľko neznámych dronov, v dôsledku čoho bolo uzavretých viacero letísk. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok vyhlásila, že jej krajina „sa v posledných dňoch stalo obeťou hybridných útokov“.

V dánskej Kodani sa v stredu a štvrtok uskutoční summit lídrov Európskej únie (EÚ). V záujme zaistenia bezpečnosti krajina v nedeľu oznámila, že do piatku uzatvorí svoj vzdušný priestor pre všetky civilné drony, aby si s nimi prípadne nezamenila tie nepriateľské.

Viac o téme: LetiskáRuskoŠvédskoDronyUlf Kristersson
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Letisko Aalborg
Poplach v Dánsku: Letisko museli opäť uzavrieť! Spozorovali ďalšie drony
Zahraničné
Ďalší poplach v Dánsku:
Ďalší poplach v Dánsku: Nad štyrmi letiskami boli spozorované neznáme drony!
Zahraničné
Mette Frederiksenová
Dánska premiérka označila prelety dronov nad letiskom v Kodani za útok
Zahraničné
Drony narušili priestor letísk
Drony narušili priestor letísk v Osle aj Kodani! Dopravu museli na čas prerušiť
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

ZMOS upozorňuje na unikajúci karcinogénny radón a spúšťa meranie spolu s Univerzitou Komenského
ZMOS upozorňuje na unikajúci karcinogénny radón a spúšťa meranie spolu s Univerzitou Komenského
Správy
Nové informácie o penzióne Malanta z kauzy PPA predstavil Alojz hlina a Martina Holečková
Nové informácie o penzióne Malanta z kauzy PPA predstavil Alojz hlina a Martina Holečková
Správy
SaS nesúhlasí s prípadným zrušením Špecializovaného trestného súdu
SaS nesúhlasí s prípadným zrušením Špecializovaného trestného súdu
Správy

Domáce správy

Polícia vyšetruje výbuch bankomatu
Polícia vyšetruje výbuch bankomatu v Novoti: Zlodeji ukradli hotovosť
Domáce
Slováci sa BÚRIA a
Slováci sa BÚRIA a húfne podpisujú petíciu: Boj za 17. november vrcholí, prispeli aj známe osobnosti!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Mária Kolíková a Ondrej
SaS považuje výroky Roberta Kaliňáka o Špecializovanom trestnom súde za nehorázne
Domáce
Vírusová hepatitída typu A v Leviciach: Na Ladislavovom Dvore pribudlo 18 nových prípadov! Ohnisko sa rozširuje
Vírusová hepatitída typu A v Leviciach: Na Ladislavovom Dvore pribudlo 18 nových prípadov! Ohnisko sa rozširuje
Levice

Zahraničné

Voľby v Česku
Prieskum pred českými voľbami: ANO stagnuje, Spolu rastie a Motoristi sú mimo parlamentu
Zahraničné
Pri zrážke dvoch autobusov
Vážna zrážka dvoch autobusov v nemeckom meste si vyžiadala 20 zranených
Zahraničné
Pre silné dažde v Španielsku zavreli v mestách školy a verejné miesta
Zahraničné
Švédsky premiér Ulf Kristersson
Švédsky premiér tvrdí, že za dronmi na škandinávskych letiskách je zrejme Rusko
Zahraničné

Prominenti

Camilla outfitom šokovala verejnosť:
Camilla outfitom šokovala verejnosť: Kráľovná Alžbeta sa musí v hrobe obracať!
Zahraniční prominenti
FOTO Zuzana Belohorcová s rodinou
FOTO ako dôkaz! VYCHUDNUTÁ Belohorcová: PROBLÉMY v manželstve ju položili... alebo skôr nakopli?
Domáci prominenti
Na pódiu sexi bohyňa,
Na pódiu sexi bohyňa, mimo neho... Aha, Shakira je ako taká školáčka!
Zahraniční prominenti
Syn Karlosa Vémolu a
Lela Vémola opäť v smútku: Ďalšie ťažkosti so synčekom... Druhá plánovaná operácia bola ZRUŠENÁ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Temná minulosť odhalená: Na
Temná minulosť odhalená: Na cintoríne v Trenčíne sú pochované obete brutálneho vraždenia
dromedar.sk
FOTO Syndróm stromového človeka desí
Syndróm stromového človeka desí svet: FOTO Muž mal na tele tisíce výrastkov, prosil o amputáciu rúk
Zaujímavosti
FOTO Trojizbový dom predávajú za
Kúpa storočia? Trojizbový dom v Británii len za jednu libru: Neuveriteľná ponuka vyvolala ošiaľ! Kde je háčik?
Zaujímavosti
Vedci zachytili zvláštny signál:
Vedci zachytili zvláštny signál: Mohol prísť z paralelného vesmíru? Vymyká sa bežným vzorcom
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy

Ekonomika

Zásadná zmena v transakčnej dani: Od januára ju už nemá platiť veľká skupina podnikateľov!
Zásadná zmena v transakčnej dani: Od januára ju už nemá platiť veľká skupina podnikateľov!
Žiadne odvody a len trojpercentná daň: Poslanci budú rokovať o zavedení mikropodnikania!
Žiadne odvody a len trojpercentná daň: Poslanci budú rokovať o zavedení mikropodnikania!
Tunel Višňové ide do finále: Pompézna stavba vyzerá podľa Ráža ako hotová! (foto)
Tunel Višňové ide do finále: Pompézna stavba vyzerá podľa Ráža ako hotová! (foto)
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?

Šport

Horúca novinka z Plzne: Viktoriáni sa rozlúčili s trénerom Koubkom a oznámili slovenskú náhradu
Horúca novinka z Plzne: Viktoriáni sa rozlúčili s trénerom Koubkom a oznámili slovenskú náhradu
Chance liga
Návrat na Slovensko sa nekoná: Pánik rozhodol o svojej budúcnosti, podpísal novú zmluvu
Návrat na Slovensko sa nekoná: Pánik rozhodol o svojej budúcnosti, podpísal novú zmluvu
KHL
Slovan sa im vzdialil: Žilina zažila déjà vu, Trnava odchádzala so zmiešanými pocitmi
Slovan sa im vzdialil: Žilina zažila déjà vu, Trnava odchádzala so zmiešanými pocitmi
Niké liga
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Bundesliga

Auto-moto

Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Práca a voľný čas
Tiché výpovede a ešte tichšie odchody: Prečo ľudia prestávajú v práci bojovať?
Tiché výpovede a ešte tichšie odchody: Prečo ľudia prestávajú v práci bojovať?
Vyhorenie
Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Kariera.sk TS
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Rady a tipy
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Výber receptov

Technológie

Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Armádne technológie
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Prvý krok sa už stal. Vedci vytvorili mikroroboty z ľudských buniek a výskumníci ich chcú vložiť do ľudského tela
Veda a výskum
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
Nemci sú vydesení z Rusov. Na orbite sa schyľuje k nevídanej konfrontácii a zatiaľ víťazí Kremeľ
Armádne technológie
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
Bezpečnosť

Bývanie

Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám

Pre kutilov

5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Selena Gomez bola nádhernou nevestou: Jej cesta za láskou však nebola jednoduchá, prešla si aj náročnými obdobiam
Zahraničné celebrity
Selena Gomez bola nádhernou nevestou: Jej cesta za láskou však nebola jednoduchá, prešla si aj náročnými obdobiam
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slováci sa BÚRIA a
Domáce
Slováci sa BÚRIA a húfne podpisujú petíciu: Boj za 17. november vrcholí, prispeli aj známe osobnosti!
Minister zahraničia Ruska Sergej
Zahraničné
Rusko otvára južný front: Plán na destabilizáciu Balkánu! Chce meniť dôležité mierové dohody
Brutálny útok za bieleho
Domáce
Brutálny útok za bieleho dňa! Simona (29) napadla na ulici invalidného dôchodcu, kopala ho do hlavy a krku
Tanky Abrams sa presúvajú
Zahraničné
Moskva v šoku: Americké tanky dorazili do Estónska, len kúsok od hraníc s Ruskom

Ďalšie zo Zoznamu