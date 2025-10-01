Úspech Slováka: Stal sa novým veliteľom kontrarozviedneho centra NATO v Krakove

KRAKOV - Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviedky v poľskom Krakove povedie Slovák. V stredu odovzdal poľský plukovník Mariusz Nogaj velenie slovenskému plukovníkovi Michalovi Forgáchovi. Informuje o tom spravodajca s odvolaním sa na slovenské veľvyslanectvo vo Varšave.
Centrum, v ktorom sú Slovensko a Poľsko vedúcimi krajinami, sa zameriava na prípravu odborníkov v boji proti aktivitám cudzích spravodajských služieb. Jeho súčasťou je aj výcvikové stredisko Lešť na strednom Slovensku.
Na činnosti centra NATO v Krakove sa okrem Slovenska a Poľska podieľa ďalších deväť krajín - Chorvátsko, Česko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Rumunsko, Slovinsko a USA. Francúzsko má v stredisku štatút pozorovateľa. Od svojho založenia v roku 2016 sa centrum zaradilo medzi významné inštitúcie Aliancie v oblasti kontrarozviedky. Podľa poľského ministerstva obrany svojou činnosťou prispieva k posilňovaniu bezpečnostnej architektúry NATO a patrí medzi piliere reakcie na súčasné meniace sa hrozby.