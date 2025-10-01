Minister Blanár odcestuje do Lotyšska: Navštívi aj vojenskú základňu

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje vo štvrtok (2. 10.) a v piatok (3. 10.) pracovnú návštevu Lotyšska. Stretne sa aj s ministerkou zahraničných vecí Lotyšskej republiky Baibou Bražeovou. Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Blanár v rámci programu navštívi vojenskú základňu Severoatlantickej aliancie pri meste Adaži, kde sa stretne so slovenskou jednotkou chemikov pôsobiacou v Mnohonárodnej brigáde NATO. V Rige bude rokovať s Bražeovou. „Diskusia sa zameria na prehĺbenie vzájomného politického dialógu a rozšírenie bilaterálnej spolupráce. Partneri si zároveň vymenia názory na aktuálne otázky európskej a zahraničnej politiky vrátane tém bezpečnosti a obrany, migrácie, energetickej bezpečnosti a ďalších oblastí spoločného záujmu,“ priblížil rezort.