V Európe rozbili sieť podvodníkov s kryptomenami: Vylákali vyše 100 miliónov eur

HAAG - Európske úrady rozbili sieť ľudí, ktorí prostredníctvom investičného podvodu s kryptomenami pripravili viac než 100 obetí o najmenej 100 miliónov eur. Policajti vykonali razie vo viacerých krajinách a zadržali päť osôb vrátane údajného vodcu skupiny, ktorého podozrievajú z rozsiahleho podvodu a prania špinavých peňazí. Informovala o tom Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), ktorá spoločnú operáciu koordinovala, píše agentúra AFP.
Počas razií, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň, úrady prehľadali päť lokalít v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Rumunsku a Bulharsku, kde tiež zmrazili bankové účty a iné finančné aktíva údajných páchateľov. Na akcii sa podieľali aj litovské úrady. Podvodníci svojim obetiam sľubovali obrovské výnosy z investícií do kryptomien prostredníctvom profesionálne navrhnutých internetových platforiem. Veľká časť týchto investícií bola presmerovaná hlavne na bankové účty v Litve s cieľom vyprať výnosy z trestnej činnosti.
„Keď sa obete pokúsili získať svoje investície späť, boli požiadané o zaplatenie ďalších poplatkov, po ktorých webová stránka použitá na podvod zmizla. Následne investori prišli o väčšinu, v niektorých prípadoch dokonca o všetky svoje peniaze,“ píše sa vo vyhlásení agentúry Eurojust. Podvodný systém fungoval najmenej od roku 2018 a dotýkal sa približne 23 krajín. Poškodené osoby pochádzali z rôznych európskych štátov vrátane Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska.