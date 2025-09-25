Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

MIMORIADNY ONLINE Petr Pavel bije na poplach: Ak Putin uspeje, prinesie to koniec slobody pre vyše 100 miliónov ľudí!

Petr Pavel
Petr Pavel (Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

KYJEV/BOSTON - Ciele Ruska siahajú ďaleko za existujúcu frontovú líniu aj za hranice Ukrajiny, povedal v stredu v prejave na Harvardovej univerzite český prezident Petr Pavel. Moskva podľa neho usiluje o zrušenie medzinárodného poriadku vzniknutého po studenej vojne a ak uspeje, nebude to znamenať len obnovenie ruskej sféry vplyvu v strednej a východnej Európe, ale aj koniec slobody, ľudských práv a dôstojnosti pre viac ako 100 miliónov ľudí.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

6:51 V rámci českej muničnej iniciatívy už Ukrajina získala až 3,5 milióna kusov veľkorážovej munície, uviedol v noci na dnes SELČ český prezident Petr Pavel počas prednášky na Harvardovej univerzite v Spojených štátoch. Začiatkom septembra český premiér Petr Fiala povedal, že tento rok Ukrajina vďaka tejto iniciatíve dostala 1,1 milióna kusov veľkorážovej munície.

6:49 Ukrajina a Sýria formálne obnovili diplomatické vzťahy, oznámil v noci na dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa na okraj Valného zhromaždenia OSN stretol so svojím sýrskym náprotivkom Ahmadom Šarom. Kyjev prerušil diplomatické vzťahy s Damaškom v júni 2022 po tom, ako vláda vtedajšieho sýrskeho vodcu Bašára Asada uznala nezávislosť dvoch proruských útvarov na východe Ukrajiny.

Rusko sa stalo "odhodlaným agresorom"

Pavel uviedol, že Putin, ktorého krajina sa stala "odhodlaným agresorom", nemá skutočný záujem o mierové rokovania a jeho cieľom zostáva donútiť Ukrajinu, aby sa podrobila. "Ukrajina je pre nás skúškou. Ak tam Rusku umožníme porušovať hranice a zmluvy, nikto z nás sa nemôže cítiť v bezpečí," varoval. Ak sa podarí zachovať transatlantickú a európsku jednotu, je podľa českého prezidenta možné plány Ruska prekaziť, a to bez priamej konfrontácie s touto krajinou. Po prvé je podľa neho potrebné naďalej podporovať ukrajinské ozbrojené sily zbraňami a vybavením, po druhé sprísniť a lepšie koordinovať protiruské sankcie a po tretie poskytnúť Ukrajine trvalé bezpečnostné záruky, akonáhle boje ustanú.

Pavol ďalej uviedol, že spolu s Ruskom spochybňuje medzinárodné pravidlá aj Čína, a medzinárodné spoločenstvo tak dostáva trhliny. "Výsledok je zrejmý: Viac vojen, viac násilia a svetový poriadok plný sporov," povedal. Dnešný čas porovnal s rokom 1995, keď na Harvardovej univerzite pri promócii absolventov vystúpil vtedajší český prezident Václav Havel. "Tridsať rokov po Havlovom prejave svet nie je v lepšom stave," myslí si Pavel. Zatiaľ čo ešte v roku 2005 si ozbrojené konflikty vyžiadali menej obetí ako kedykoľvek predtým, vlani bolo podľa neho už vyše šesťdesiat medzištátnych konfliktov, teda najviac od roku 1946.

Pripomenul Havlove slová

Pavel pred zaplneným audítorom tiež pripomenul Havlove slová, že najväčšiu zodpovednosť nesú tí, ktorí majú najväčšiu moc a vplyv. "Či sa nám to páči alebo nie, Spojené štáty teraz pravdepodobne nesú najväčšiu zodpovednosť za smer, ktorým sa náš svet bude uberať," povedal vtedy Havel. Podľa Pavla bude americká podpora aj teraz kľúčová, nie však ako náhrada európskej zodpovednosti, ale ako opora a kotva západnej bezpečnosti. Európania totiž podľa českého prezidenta preberajú rovnakú zodpovednosť ako Spojené štáty – "a v našej časti sveta dokonca ešte väčšiu. To je nielen správne, ale aj nevyhnutné. "

Autoritárske krajiny podľa Pavla síce hovoria jazykom mieru, dôstojnosti či dialógu, ale ich činy hovoria inak a predstavujú odmietanie základných princípov, ako je Charta OSN, medzinárodné právo a mierové riešenie konfliktov. "Nehrajme im do kariet. Kdekoľvek ustúpime, oni radi zaujmú naše miesto," varovala hlava štátu. "Aliancii autokracií môžeme čeliť len ako aliancii demokraciou – nielen vojenskou váhou, ale aj jednotným zámerom a jasnou víziou. A v tomto úsilí nemajú Spojené štáty prirodzenejšieho spojenca ako Európu," uviedol Pavel v závere príhovoru, ktorý publikum zložené predovšetkým zo študentov ocenilo potleskom.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVojna na UkrajineVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Putinove útoky na Ukrajinu:
Putinove útoky na Ukrajinu: Sú stále brutálnejšie! Na TOTO sa šéf Kremľa spolieha
Zahraničné
Adelina Panina predpovedala koniec
Ruská Baba Vanga prehovorila: Vie, kto vyhrá vojnu na Ukrajine! A nie len TO
Zahraničné
Donald Trump a Keir
Trumpove šokujúce slová o Ukrajine: Situácia sa vymkla spod kontroly! Putin ma nechal v štichu
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko nebude
MIMORIADNY ONLINE Rusko nebude súhlasiť s návrhmi Ukrajiny na prímerie a schôdzku lídrov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Odborník radí: Toto vo vašej jesennej lekárničke nesmie chýbať. A TOTO zas nepotrebujete
Odborník radí: Toto vo vašej jesennej lekárničke nesmie chýbať. A TOTO zas nepotrebujete
Zoznam TV
Dobre vedieť! Fero Joke má novú vášeň: To nie je
Dobre vedieť! Fero Joke má novú vášeň: To nie je "joke", ale poriadne adrenalínová realita
Prominenti
Reakcia opozície na schválenie tretej konsolidácie
Reakcia opozície na schválenie tretej konsolidácie
Správy

Domáce správy

Juraj Blanár
Blanár na rokovaniach podporil rozvoj vzťahov Slovenska s Latinskou Amerikou
Domáce
Peter Pellegrini
Pellegrini v prejave na VZ OSN vyzval na mier na Ukrajine a zefektívnenie OSN
Domáce
Slovensko spadlo v rebríčku
Slovensko spadlo v rebríčku slobody podnikania! Prečo nás predbehli Česi aj Rakúšania?
Domáce
Vláda schválila 25 miliónov eur na nové atletické haly: Zvolen, Martin a Košice sa dočkajú moderných športovísk
Vláda schválila 25 miliónov eur na nové atletické haly: Zvolen, Martin a Košice sa dočkajú moderných športovísk
Banská Bystrica

Zahraničné

Veľký návrat domov: Po
Veľký návrat domov: Po páde Asada sa do Sýrie vracajú masy utečencov
Zahraničné
Silné zemetrasenie zasiahlo Venezuelu:
Silné zemetrasenie zasiahlo Venezuelu: Ľudia v panike vybiehali do ulíc!
Zahraničné
Koniec vojny na dosah?
Koniec vojny na dosah? Trump predstavil 21-bodový mierový plán pre Blízky východ a Gazu
Zahraničné
Juraj Blanár
Blanár na rokovaniach podporil rozvoj vzťahov Slovenska s Latinskou Amerikou
Domáce

Prominenti

Rihanna
Obrovská radosť hviezdnej Rihanny: V tajnosti porodila... Prvé FOTO!
Zahraniční prominenti
Premiéra seriálu Lovec. Na
ROZVOD po 18 rokoch a teraz: Slovenská herečka s exmanželom opäť spolu... Veľké sťahovanie!
Domáci prominenti
Verešovej NÁROČNÝ BOJ na
Verešovej NÁROČNÝ BOJ na parkovisku: Svoje SUV súkala na MINI miesto... Odnieslo to cudzie auto!
Domáci prominenti
Milan Bahúl
Na charizmatického slovenského herca letia mladšie: Tá posledná má o 21 rokov menej!
Osobnosti

Zaujímavosti

Potápač neveril vlastným očiam:
Potápač neveril vlastným očiam: Žraloky pri párení predviedli nečakanú trojku! Po výkone zostali bezvládne na dne
Zaujímavosti
Múdri, introvertní a… stále
Múdri, introvertní a… stále panici? Tieto črty rozhodujú o ich intímnom živote! Niektoré fakty vás prekvapia
Zaujímavosti
Jednoduchý spôsob, ako odhadnúť
Jednoduchý spôsob, ako odhadnúť dĺžku života: Za 30 sekúnd zistíte, či vás koniec čaká do 10 rokov
vysetrenie.sk
FOTO Z hviezdy internetu sa
Z hviezdy internetu sa stal putovník: Obrovské zviera sa vrátilo do Čiech! Pozrite, kam až putoval mladý obor
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Milujú Slováci
Milujú Slováci "mama hotel"? Nové čísla Eurostatu odhaľujú krutú realitu!

Šport

Dávid Hancko pri infarktovom závere v Madride: Atlético v derby spasil hetrikový hrdina
Dávid Hancko pri infarktovom závere v Madride: Atlético v derby spasil hetrikový hrdina
La Liga
Po škandáli skončila aj vo väzbe: Desaťnásobná majsterka sveta sa postaví pred súd
Po škandáli skončila aj vo väzbe: Desaťnásobná majsterka sveta sa postaví pred súd
Biatlon
Absolútny šok z Česka: Obhajca pohárovej trofeje senzačne vypadol so štvrtoligistom!
Absolútny šok z Česka: Obhajca pohárovej trofeje senzačne vypadol so štvrtoligistom!
MOL Cup
Beckera šokoval život vo väzení: Úprimná spoveď o tom, čo všetko sa odohrávalo za mrežami
Beckera šokoval život vo väzení: Úprimná spoveď o tom, čo všetko sa odohrávalo za mrežami
ATP

Auto-moto

MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky

Kariéra a motivácia

Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Poradňa
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
CV a motivačný list
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Domáce
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy

Technológie

Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Cez tieto funkcie tvojho telefónu ti môže podvodná aplikácia vybieliť bankový účet. Toto si skontroluj hneď teraz
Správy
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Katastrofický scenár pre planétu. Oceány sa prehrievajú a základ potravinového reťazca umiera
Veda a výskum
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Bezpečnosť
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Filmy a seriály

Bývanie

Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie

Pre kutilov

Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto tri znamenia budú mať v roku 2026 najviac šťastia v láske: Ste to aj vy?
Zábava
Tieto tri znamenia budú mať v roku 2026 najviac šťastia v láske: Ste to aj vy?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vláda prepisuje štatistiky: Čaká
Domáce
Vláda prepisuje štatistiky: Čaká nás najvyššie zdaňovanie v histórii! Z toho, ako gazduje štát, ale zaplačete
Petr Pavel
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Petr Pavel bije na poplach: Ak Putin uspeje, prinesie to koniec slobody pre vyše 100 miliónov ľudí!
Propagandista Kremľa Vladimir Solovjov
Zahraničné
Putinov priateľ šokoval: USA sa pripoja k Rusku! Spoločne budeme bojovať proti Európe
Sociálna poisťovňa oznámila novinky:
Domáce
Sociálna poisťovňa oznámila novinky: Odvodová úľava pre TÝCHTO zamestnancov! Má však svoje pravidlá

Ďalšie zo Zoznamu