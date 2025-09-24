Putin sa stal terčom posmechu: Čo sa udialo s jeho ramenami počas prejavu o jadrových zbraniach?

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin sa stal terčom posmechu a špekulácií po tom, čo televízne zábery z jeho prejavu ukázali neobvyklé výčnelky na jeho ramenách. Incident sa odohral v čase, keď Putin ostro hovoril o pripravenosti Ruska použiť jadrové zbrane voči Západu.
Televízne zábery z prejavu ruského prezidenta Vladimira Putina spôsobili na internete skutočný rozruch. Zvlášť upútali divákov jeho ramená, ktoré na videu pôsobili neobvykle vystupujúco, práve keď hovoril o možnosti použitia nukleárneho arzenálu.
Niektorí komentátori na sociálnych sieťach sa hneď pustili do špekulácií. Objavili sa teórie, že Putin pod sakom nosí nepriestrelnú vestu, iní sa s humorom zmieňovali o „diabolských krídlach“. Anton Geraščenko, bývalý poradca ukrajinského ministra vnútra, celú situáciu ironicky komentoval na sieti "X". "Dôležité je, že oblek sedí. Na zasadnutí ruskej Bezpečnostnej rady Putinove ramená akosi čudne "vyskočili zo saka"."
„Zdôrazňujem, že nikto by nemal pochybovať o tom, že Rusko je schopné reagovať na akúkoľvek existujúcu alebo budúcu hrozbu, a to nie slovami, ale vojenskými a technickými prostriedkami,“ povedal Putin.
Teória o pancierovej veste však vyzerá presvedčivejšie, pretože je známe, že Putin sa bojí útokov a atentátov. Gleb Karakulov, disident z Kremľa a bývalý člen elitnej bezpečnostnej služby, ktorá strážila Putina, povedal, že jeho bývalý šéf žije v neustálom strachu, že bude zavraždený. Karakulov tvrdí, že Putin mal tri identické kancelárie rozmiestnené po celom Rusku, aby mohol v krízových situáciách nenápadne meniť svoje miesto pobytu.