Moskva v šoku: Americké tanky dorazili do Estónska, len kúsok od hraníc s Ruskom

TARTU - NATO posilňuje Pobaltí, Moskva hovorí o provokácii, Ukrajina krok víta.
V estónskom meste Tartu si miestni všimli železničné súpravy s americkými tankmi Abrams. Podľa Reuters ide o súčasť širšieho posilňovania prítomnosti NATO v regióne, ktoré prichádza po sérii incidentov s neznámymi dronmi nad Dánskom. Zdroje z Ukrajiny správu vítajú ako znak odhodlania Západu, ruské médiá naopak varujú pred eskaláciou a hovoria o presune vojenskej techniky len niekoľko desiatok kilometrov od hranice.
Rotujúca americká jednotka a nové obranné línie
Estónska vláda oznámila, že Spojené štáty budú v krajine rotovať tankovú jednotku a zároveň presunuli systém HIMARS do Litvy. Podľa portálu ERR News má tento krok priniesť dodatočnú obrnenú silu a zvýšiť pripravenosť v prípade hrozby.
Súčasne Tallinn pripravuje výstavbu 40-kilometrového protitankového priekopu a stovák obranných bunkrov pozdĺž ruskej hranice. Tento projekt je súčasťou spoločnej iniciatívy Pobaltia s názvom Baltic Defence Line, ktorá má vytvoriť súvislú obrannú bariéru proti možnej agresii.
Incidenty vo vzduchu a napätie v regióne
Len nedávno podľa The Guardian narušili tri ruské stíhačky MiG-31 estónsky vzdušný priestor. Lietadlá zotrvali nad územím približne 12 minút, než ich sprevádzali stroje NATO. Moskva tieto obvinenia odmietla a podľa Reuters tvrdí, že ide o „výmysel Estónska s cieľom vyvolať hystériu“.
Prítomnosť amerických tankov Abrams a bojových vozidiel Bradley zachytili aj ruské portály Gazeta.ru a RBC.ru, ktoré tvrdia, že technika sa nachádza 100 až 160 kilometrov od hranice. URA.news dodáva, že spolu s nimi sa majú presúvať aj ďalšie špecializované stroje.
Symbol sily a odstrašenia
Podľa analytikov je cieľom NATO posilniť odstrašujúci efekt a vyslať Moskve jasný signál, že obrana Pobaltia je pevne zakotvená. Estónsko aj jeho susedia sa obávajú, že podobný scenár ako na Ukrajine by mohol ohroziť aj ich bezpečnosť.
Zatiaľ čo Ukrajina tento krok víta ako dôkaz solidarity, Rusko ho označuje za provokáciu. Presun Abramsov má tak nielen taktický, ale aj symbolický význam — ukázať, že NATO stojí pripravené.