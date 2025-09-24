Z únikového schodiska si urobili MUČIAREŇ! Pracovníci SBS brutálne týrali bezdomovcov, natáčali sa to na VIDEO

PRAHA - Českí kriminalisti zadržali trojicu mužov, ktorí týrali, vydierali a brutálne zbili niekoľko mužov bez domova. Informoval o tom policajný hovorca Richard Hrdina. Detektívi stále pátrajú po ďalších poškodených.
Na konci minulého roka mal mladý cudzinec v obchodnom dome v centre Prahy 1 konflikt s obsluhou reštaurácie, ktorá si následne na pomoc privolala pracovníkov SBS. "Tí sa rozhodli s mužom vysporiadať po svojom a tak ho zaviedli na evakuačné schodisko, kde proti nemu použili pepřový sprej a začali ho biť. V priebehu toho ho donútili, aby si vyzliekol kožený opasok, s ktorým ho následne bičovali na holom chrbte. Potom ho nechali napospas osudu, opasok si nechali ako 'trofej' a odišli späť do obchodného domu," približuje Hrdina. Vyšetrovatelia to kvalifikovali ako lúpežné prepadnutie.
Napadnutia si natáčali na videá
V priebehu prešetrovania sa ukázalo, že tento prípad nie je ani zďaleka jediným, z ktorého sú pracovníci SBS podozriví. V mobilnom telefóne jedného z nich totiž našli niekoľko videí, na ktorých je zachytené úplne neľudské a veľmi brutálne zaobchádzanie s bezbrannými mužmi bez domova.
"Svoje obete vylákali pod vymyslenou legendou na evakuačné schodisko a následne ich tam začali brutálne biť. Do poškodených kopali, bili ich päsťami, teleskopickými obuškami, alebo ich napríklad rezali nožmi a nožnicami na rôznych častiach tela. Jednému z nich sa snažili teleskopom vymlátiť zuby a ďalšieho nútili, aby pred nimi masturboval, pričom ho bili kovovým obuškom," opisuje policajný hovorca.
Upozornenie: Video nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy!
Trojicu útočníkov zadržali a obvinili
Všetkých troch podozrivých kriminalisti zadržali a obvinili ich zo spáchania trestných činov ublíženia na zdraví, vydierania, lúpeže a nebezpečného vyhrážania. Muži vo veku 19 až 21 rokov môžu v prípade odsúdenia stráviť za mrežami až osem rokov. Hlavný obvinený je stíhaný väzobne.
"Z ôsmich prípadov zachytených vo videách sa kriminalistom podarilo niekoľko poškodených stotožniť a vypočuť, ale po ďalších stále pátrajú," informuje česká polícia a prosí občanov, ak niekoho z videí poznajú alebo vedia, kde sa v súčasnosti nachádzajú, aby volali linku 158.