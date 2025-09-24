Talk šou Jimmyho Kimmela sa vrátila na obrazovky, Trump vyjadril údiv

LOS ANGELES - Talk šou Jimmyho Kimmela, ktorú ABC dočasne stiahla po moderátorových komentároch súvisiacich so smrťou konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka, sa vrátila do vysielania. Americký prezident Donald Trump nad krokom vyjadril údiv.
"Nikdy som nemal v úmysle zľahčovať vraždu mladého muža. Nemyslím si, že je na tom čokoľvek na smiech," povedal Kimmel svojmu publiku hlasom, ktorý sa mu zadrhával dojatím. "Rovnako som nemal v úmysle obviňovať nejakú konkrétnu skupinu z činov človeka, ktorý bol očividne hlboko narušený - to bolo v skutočnosti presným opakom toho, čo som sa snažil povedať," dodal.
Disney - materská spoločnosť televíznej stanice ABC, ktorá vysiela reláciu Jimmy Kimmel Live! - pred týždňom zastavila jeho produkciu. Stalo sa tak dva dni po tom, ako Kimmel, ktorý už skôr vraždu Kirka na sociálnych sieťach odsúdil, vo svojom úvodnom monológu povedal, že "banda okolo Trumpovho hnutia MAGA" sa snaží na Kirkovej vražde zarobiť politické body. Ešte kým bol v utorok miestneho času nový Kimmelov program odvysielaný, Trump na svojej sociálnej sieti napísal, že "nemôže uveriť", že ABC vrátila Kimmelovi jeho šou, a naznačil ďalšie kroky proti tejto stanici.
Trumpovi prívrženci boli rozhorčení
"Prečo by chceli späť niekoho, kto si vedie tak zle, kto nie je vtipný a kto ohrozuje sieť tým, že hrá z 99 percent jasne demokratický odpad," napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Kimmelovu šou tiež označil za ilegálny príspevok do demokratickej volebnej kampane a naznačil, že ABC pošle na súd. "Keď som po nich išiel naposledy, dali mi 16 miliónov dolárov. Toto bude ešte výnosnejšie. Banda briedov!", napísal prezident Spojených štátov. Trumpova administratíva a mnohí prezidentovi prívrženci boli rozhorčení Kimmelovými výrokmi z minulého týždňa, ktoré predniesol päť dní po tom, čo bol Kirk, blízky Trumpov spojenec a rozhlasový moderátor a podcaster, zastrelený v Utahu.
Na komikov komentár reagoval predseda Federálnej komisie pre spoje (FCC) Brendan Carr, ktorý naznačil, že jeho úrad by mohol vec prešetriť a udeliť vysielacím spoločnostiam pokutu, prípadne im aj odobrať licenciu. Krátko nato skupina staníc pridružených k ABC vyhlásila, že nebude nočný talk show "Jimmy Kimmel Live!" vysielať a spoločnosť Walt Disney potom tesne pred vysielaním reláciu stiahla. Stovky nielen hollywoodskych hviezd - medzi inými Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Anistonová, Selena Gomezová, Tom Hanks či Meryl Streepová - v súvislosti so stiahnutím Kimmelovho programu v otvorenom liste vyzvali Američanov, aby bojovali za obranu a zachovanie ústavou zaručených práv.
Reláciu naďalej bojkotujú
Rozhodnutie spoločnosti Disney vrátiť Kimmelov program do vysielania potom podľa agentúry Reuters predstavovalo viditeľný akt vzdoru tvárou v tvár stupňujúcej sa Trumpovej ofenzíve proti ním vnímaným mediálnym kritikom prostredníctvom žalôb a regulačných hrozieb zo strany FCC. Hoci Disney vrátil Kimmela do vysielania ABC počas necelého týždňa, dve najväčšie skupiny miestnych partnerských staníc ABC, Nexstar Media Group a Sinclair, reláciu naďalej bojkotujú a obnovenú šou neodvysielali.
Kimmel, ktorý je štvornásobným moderátorom Oscarov, povedal, že Trump necieli len na komikov, ktorých nemá rád, ale tiež na novinárov. O republikánskom prezidentovi vyhlásil, že ich "žaluje a šikanuje". "Viem, že to nie je také pútavé ako umlčovanie komika, ale je nesmierne dôležité mať slobodnú tlač. A je šialené, že tomu nevenujeme viac pozornosti," povedal Kimmel. Tiež uviedol, že bol "hlboko" dojatý odpustením, ktoré vyjadrila Kirkova vdova Erika Kirková obvinenému z vraždy jej manžela, 22-ročnému študentovi technickej školy z Utahu.