Nemecko vyšetruje ďalšie poškodenie železničných káblov na železnici

BERLÍN - Nemecké úrady v utorok informovali o ďalších dvoch prípadoch poškodenia káblov na železnici po tom, čo podobný incident z predchádzajúceho dňa vyvolal obavy z možnej sabotáže. Informuje agentúra AFP.
Poškodené káble pri Aachene
V utorok v skorých ranných hodinách boli poškodené káble v meste Heinsberg neďaleko Aachenu na hranici s Belgickom, uviedli vo vyhlásení polícia a prokuratúra. Ďalšie káble boli podľa nich poškodené v pondelok v blízkosti Herzogenrathu, tiež neďaleko Aachenu.
Polícia skúma politický motív
Policajti špecializujúci sa na reakciu na politicky motivované trestné činy vyšetrujú, „či tieto incidenty spolu súvisia“, uvádza sa vo vyhlásení. Nemecká polícia v pondelok uviedla, že vyšetruje možný „politický motív“ pri incidente, kde bolo prestrihnutých niekoľko káblov medzi Kolínom nad Rýnom a Düsseldorfom.
Hovorkyňa prokuratúry v Aachene pre agentúru AFP uviedla, že sa nemôže vyjadriť k možnému motívu incidentov ani prípadnej súvislosti s kolínskym prípadom, pretože „sme na samom začiatku vyšetrovania“. Kolínsky incident spôsobil značné narušenie služieb v regióne, uviedla polícia. Nemecko je v stave vysokej pohotovosti pred sabotážami a zažilo aj sériu útokov na infraštruktúru, ku ktorým sa prihlásili ľavicoví aktivisti.
Železničná spoločnosť zvyšuje bezpečnosť
Železničná spoločnosť Deutsche Bahn uviedla, že sa nemôže vyjadriť k možnému motívu incidentov, ale že prijíma zvýšené bezpečnostné opatrenia. V celej svojej sieti bolo nasadených približne 4500 bezpečnostných pracovníkov a 6000 policajtov. „Do konca roka 2025 DB prijme ďalších 280 zamestnancov... na zabezpečenie ochrany tratí, zariadení a budov,“ uviedli DB.
Náklady nemeckých podnikov na kybernetické útoky a sabotáže najmä z Ruska a Číny dosiahli za posledných 12 mesiacov 289 miliárd eur. Uvádza sa to v správe zverejnenej minulý týždeň a jej spoluautorom je domáca spravodajská služba.