Nemecko plánuje deportácie Sýrčanov a Afgancov: Minister Dobrindt predstavuje nové opatrenia

BERLÍN - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt vyhlásil, že vláda chce ešte v tomto roku dosiahnuť dohodu so Sýriou o deportácii ľudí, ktorým boli zamietnuté žiadosti o azyl, v sobotu o tom informovali tamojšie médiá. Informuje o tom správa agentúry DPA.
„Chceme v tomto roku dosiahnuť dohodu so Sýriou a najskôr deportovať zločincov, následne aj osoby bez platného povolenia na pobyt,“ povedal Dobrindt pre denník Rheinische Post v komentári zverejnenom v sobotu. „Je dôležité rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí sú dobre integrovaní a pracujú, a tými, ktorí nemajú právo na azyl a sú závislí od sociálnych dávok,“ dodal. Minister informoval, že nariadil Spolkovému úradu pre migráciu a utečencov (BAMF), aby čiastočne obnovil pozastavené azylové konania pre Sýrčanov, čím pripravil pôdu pre možné budúce deportácie v prípade, že budú niektoré žiadosti zamietnuté.
Nemecko plánuje systematické deportácie do Afganistanu
Počet sýrskych utečencov, ktorí sa dobrovoľne vrátili do svojej vlasti po páde dlhoročného vodcu Bašára Assada v decembri minulého roka, pomaly stúpa, hoci stále na nízkej úrovni, píše DPA. Podľa nemeckého ministerstva vnútra sa do konca augusta vrátilo do Sýrie s podporou vlády 1867 ľudí. Podľa údajov Centrálneho registra cudzincov (AZR) žilo koncom júla v Nemecku tesne pod 955-tisíc sýrskych štátnych príslušníkov. Podľa údajov ministerstva vnútra sa minulý rok stalo nemeckými občanmi približne 83150 Sýrčanov. Štatistiky za rok 2025 ešte nie sú k dispozícii.
Dobrindt chce tiež štruktúrovanejší prístup k deportáciám do Afganistanu. „Mojím cieľom je deportovať pravidelne a systematicky. V súčasnosti je to možné len s podporou Kataru,“ povedal pre denník. „V budúcnosti by som chcel, aby sa to organizovalo bez sprostredkovateľov, čo si vyžaduje priame rokovania s úradmi v Kábule,“ povedal. Nemecko však nemá diplomatické vzťahy s Talibanom, ktorý sa v auguste 2021 vrátil k moci a naďalej zostáva medzinárodne izolovaný kvôli porušovaniu ľudských práv a práv žien. Odvtedy sa s pomocou Kataru uskutočnili len dva deportačné lety z Nemecka do Afganistanu, oba s odsúdenými zločincami.