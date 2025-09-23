EÚ chce odložiť vstúpenie zákona o odlesňovaní do platnosti o ďalší rok

BRUSEL - Európska únia (EÚ) sa bude snažiť o ďalšie odloženie implementácie rozsiahleho zákona proti odlesňovaniu, proti ktorému sa stavajú niektoré podniky a obchodní partneri. V utorok to uviedla eurokomisárka pre životné prostredie, odolnosť vodných zdrojov a konkurencieschopné obehové hospodárstvo Jessika Roswallová. Informuje agentúra AFP.
Návrh zákona, ktorý zakazuje dovoz produktov spôsobujúcich odlesňovanie, má vstúpiť do platnosti na konci tohto roka a jeho implementácia bola prvýkrát odložená v roku 2024. Roswallová v utorok v Bruseli novinárom povedala, že podporný systém ešte nie je pripravený a pre jeho hladké fungovanie treba viac času.
Komisia má obavy z IT systému a dopadu na firmy
„Máme obavy týkajúce sa IT systému,“ povedala eurokomisárka. S odvolaním sa na obavy z možných narušení pre európske podniky dodala, že Európska komisia sa bude snažiť o ďalšie ročné odloženie.
Zákon o odlesňovaní privítali environmentálne skupiny ako významný prelom v boji za ochranu prírody a proti klimatickým zmenám. Zakazuje širokú škálu tovarov – od kávy po kakao, sóju, drevo, palmový olej, dobytok, tlačiarenský papier a kaučuk, ak sa pre ich výrobu využila pôda odlesnená po decembri 2020.
Firmy budú sledovať dodávateľské reťazce
Spoločnosti, ktoré dovážajú daný tovar do krajín EÚ, budú zodpovedné za sledovanie svojich dodávateľských reťazcov, aby preukázali, že tovar nepochádza z odlesnených oblastí na základe geolokácie a satelitných údajov.
Zákaz narazil na odpor obchodných partnerov a niektorých krajín EÚ, ktoré vyjadrili obavy z byrokracie, nákladov a nejasností v niektorých aspektoch zákona.