Orgány EÚ nemajú právo rozhodovať o slovenských kultúrno-etických otázkach, uviedol rezort spravodlivosti

BRATISLAVA - Orgány Európskej únie (EÚ) a medzinárodné organizácie a inštitúcie nemajú právo rozhodovať o slovenských kultúrno-etických otázkach. V reakcii na stanovisko Benátskej komisie k vládnemu návrhu novely Ústavy SR to uviedol rezort spravodlivosti. Myslí si, že v otázkach národnej identity a nadradenosti ústavy má právo rozhodovať jedine slovenský parlament. Informoval o tom vedúci tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Petar Lazarov.
„Čo sa týka zakotvenia národnej identity a nadradenosti ústavy, sme presvedčení, že o týchto citlivých otázkach má právo rozhodovať jedine slovenský parlament, a to v zmysle práva na sebaurčenie a demokracie,“ priblížil Lazarov. Podľa neho ústava garantuje suverenitu SR a nedošlo k prenosu kompetencií v kultúrno-etických otázkach na Európsku úniu ani iné orgány. Dodal, že výklad pojmu národná identita bude v rukách Ústavného súdu SR v ústavnom dialógu so Súdnym dvorom EÚ, nie svojvoľný.
Benátska komisia ocenila transparentnosť a diskusiu
Rezort spravodlivosti ocenil, že Benátska komisia vo svojej správe pozitívne zhodnotila otvorenú komunikáciu so Slovenskom. „Zároveň pozitívne hodnotíme i obsah stanoviska. Benátska komisia naznačuje potrebu širšej spoločenskej diskusie. Tu musíme skonštatovať, že neustále vedieme mnohé konzultácie so zástupcami Európskej komisie aj s rôznymi medzinárodnými organizáciami, čím dokazujeme snahu o čo najväčšiu transparentnosť,“ podotkol Lazarov.
Novela prešla legislatívnym procesom a má podporu verejnosti
Opätovne takisto pripomenul, že návrh novely ústavy prešiel štandardným legislatívnym procesom a má podporu nielen vládnej koalície, ale aj časti opozície. Rezort argumentuje aj prieskumom verejnej mienky zo septembra 2025, podľa ktorého sa návrh ústavných zmien opiera o širokú podporu obyvateľstva.
archívne video
MS pozitívne hodnotí, že komisia uznala zákaz náhradného materstva a že víta aj ustanovenie o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktoré považuje za súladné so záväzkami SR. Súhlasí aj s konštatovaním komisie, že obmedzenie adopcie na manželské páry samo osebe nepredstavuje porušenie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. „Ako uvádza slovenská legislatíva, jediným vodiacim princípom pri rozhodovaní o adopcii musí byť najlepší záujem dieťaťa,“ uviedol Lazarov.
Obhajuje aj zakotvenie uznávania len biologicky určeného pohlavia muža a ženy. Argumentuje, že takéto chápanie je v súlade s praxou viacerých európskych štátov a že slovenský právny poriadok už dnes zakazuje diskrimináciu na základe pohlavia, rodu či sexuálnej orientácie.
Varovanie komisie
Benátska komisia v stredu upozornila, že vo vládnom návrhu novely Ústavy SR, o ktorom má Národná rada SR hlasovať vo štvrtok (25. 9.), sú nejasné a všeobecné formulácie, ktoré predstavujú riziko svojvoľného výkladu a uplatňovania. Slovensku adresovala štyri odporúčania, aby predišlo danému riziku. Okrem iného má spresniť pojmy ako „národná identita“ a „kultúrno-etické otázky“ a stanoviť v zákone, že rozhodnutia o osvojení dieťaťa sa riadia výlučne jeho najlepším záujmom a princípom zákazu diskriminácie.