Macron vyzýva: Na dohodu s Iránom o odvrátení sankcií zostáva iba niekoľko hodín

Francúzsky prezident Emmanuel Macron reční počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN o Gaze v sídle OSN v New Yorku
Francúzsky prezident Emmanuel Macron reční počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN o Gaze v sídle OSN v New Yorku (Zdroj: TASR/AP/Angelina Katsanis)
TASR

NEW YORK - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu povedal prezidentovi Iránu Masúdovi Pezeškijánovi, že dohodu o zastavení opätovného uvalenia sankcií zo strany Organizácie Spojených národov (OSN) je stále možné dosiahnuť, hoci ostáva iba pár hodín. Obaja lídri sa stretli popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Informuje agentúra AFP.

„Dohoda je stále možná. Zostáva už len niekoľko hodín. Je na Iráne, aby reagoval na legitímne otázky, ktoré sme nastolili,“ napísal Macron na X po stretnutí.

E3 obviňuje Irán z porušenia jadrovej dohody

Krajiny zo zoskupenia E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) obviňujú Irán, že porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015. Okrem iného podľa nich získal zásoby uránu, ktoré sú 40-násobne vyššie, ako mal povolené. Irán dlhodobo odmieta, že by sa snažil vyvinúť jadrové zbrane a tvrdí, že jeho jadrový program je určený iba na civilné účely.

Trojica európskych krajín preto koncom augusta aktivovala mechanizmus „snapback“. Sankcie by mali začať opätovne platiť od 28. septembra. Štáty E3 požadujú, aby Teherán ukončil obohacovanie uránu a obnovil spoluprácu s inšpektormi MAAE.

Pezeškiján pred OSN odmieta vývoj jadrových zbraní

Pred stretnutím s Macronom Pezeškiján vystúpil pred plénom VZ OSN a vyhlásil, že jeho krajina nikdy nebude usilovať o získanie jadrových zbraní. „Teraz pred týmto zhromaždením opäť vyhlasujem, že Irán nikdy neusiloval a nikdy nebude usilovať o výrobu jadrovej bomby. Neusilujeme o jadrové zbrane,“ vyhlásil Pezeškiján. Teherán dlhodobo tvrdí, že jeho jadrový program slúži výlučne na mierové účely.

