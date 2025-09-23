USA a spojenci budú brániť každý centimeter územia NATO: Vyhlásil to Mike Waltz

NEW YORK - Spojené štáty a ich spojenci budú brániť každý centimeter územia NATO, povedal americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, o ktoré požiadalo Estónsko pre narušenie svojho vzdušného priestoru tromi ruskými stíhačkami. Britská ministerka zahraničia Yvette Cooperová varovala, že Rusko svojimi pretekmi na území krajín Severoatlantickej aliancie riskuje priamy ozbrojený konflikt s NATO a to je pripravené brániť územia členských štátov. Rusko, ktoré je stálym členom BR OSN a má teda právo veta, narušenie vzdušného priestoru pobaltskej krajiny popiera.
Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová, podľa agentúry Reuters vyhlásila, že Rusko bude pokračovať v provokáciách tak dlho, kým mu to bude dovolené. Nie je náhoda, že Rusko trikrát narušilo európsky vzdušný priestor počas dvoch týždňov, uviedla únijná diplomatka, ktorá v minulosti pôsobila ako estónska premiérka. Prienik ruských stíhačiek do estónskeho vzdušného priestoru nasledoval po tom, ako Rusko v predchádzajúcich dňoch vyslalo svoje drony cez hranice ďalších dvoch členských štátov NATO, Poľska a Rumunska.
"Spojené štáty a naši spojenci budú brániť každý centimeter územia NATO," povedal pri svojom prvom vystúpení od nástupu do funkcie americký vyslanec Waltz podľa agentúry Reuters. "Vaše bezohľadné činy riskujú priamu ozbrojenú konfrontáciu medzi NATO a Ruskom," odkázala Cooperová podľa serveru The Guardian ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a dodala, že aliancia je pripravená brániť nebo i územie aliančných krajín. "Ak budeme musieť konfrontovať lietadlá operujúce vo vzdušnom priestore NATO bez povolenia, urobíme to," dodala.
Tri ruské stíhačky MiG-31 v piatok narušili estónsky vzdušný priestor a zotrvali v ňom 12 minút, tvrdia Estónsko a NATO. Proti vetroňom vzlietli talianske, švédske a fínske stíhačky. Tallinn kvôli incidentu požiadal o mimoriadne zasadnutie BR OSN. V utorok sa ním bude zaoberať aj NATO, ktoré Tallinn požiadal o konzultácie podľa štvrtého článku aliančnej zmluvy.
Estónsky minister zahraničia Margus Tsahkna na zasadnutí BR OSN predložil dôkazy na podporu tvrdení Tallinnu a obvinil Rusko z opätovnej lži, uviedol The Guardian. Šéf diplomacie pobaltskej krajiny ukázal výtlačok záberov z leteckého radaru, ktorý podľa neho dokazuje jasné narušenie estónskeho územia a suverenity a tiež detailné snímky dotknutých ruských lietadiel. Všetky stroje podľa neho niesli rakety a boli pripravené na boj.
Rusko už skôr poprelo, že by jeho lietadlá narušili vzdušný priestor pobaltskej krajiny. Ruský zástupca na zasadnutí Bezpečnostnej rady Dmitrij Poljanskij podľa médií povedal, že ruské stíhačky nikdy nevleteli do estónskeho vzdušného priestoru, ale vykonali plánovaný let na leteckú základňu v ruskom Kaliningrade v súlade s medzinárodnými pravidlami. Obvinil Európu z toho, čo nazval "primitívnou nenávisťou" voči Rusku a niektorých politikov ako Kaju Kallasovú alebo šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú z rusofóbie. Európu tiež vinil z šírenia klamstiev a paranoie.
Český prezident Petr Pavel novinárom v New Yorku povedal, že dnes krátko hovoril so svojím estónskym náprotivkom Alarom Karisom a reakciu zo strany NATO označil za včasnú a adekvátnu. "Okamžite vyštartovali lietadlá včasnej výstrahy, systém integrovanej protivzdušnej obrany v NATO bol informovaný a všetci spojenci vlastne reagovali v rámci prijatých opatrení, ktoré sú vopred stanovené," uviedol.
"Čo sa týka prípadného opakovania takýchto incidentov, tak si myslím, že je dôležité ruskej strane zdôrazniť, že narušenie vzdušného priestoru, prípadne blízkosti preletov v medzinárodných vodách a ďalšie provokatívne správanie, ktoré Rusko pomerne často robí, môžu viesť veľmi ľahko ku konfliktu," vyhlásil. Povedal Pavel s tým, že treba Moskve pripomenúť, že ak by to bolo obrátené, určite by konala tiež. "Keby zo strany štátov NATO dochádzalo k opakovaným narušeniam suverenity ruského vzdušného priestoru, tak by sme sa asi veľmi rýchlo dočkali toho, že bude ruská protivzdušná obrana reagovať veľmi razantne a rovnako razantne musíme konať aj my, pretože musíme mať rešpekt k suverenite jeden druhého," dodal.