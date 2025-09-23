Novým slovenským veľvyslancom v Keni sa stal diplomat Maroš Mitrík

BRATISLAVA - Novým veľvyslancom SR v Kenskej republike s priakreditáciou aj pre Eritreu, Južný Sudán, Komory, Rwandu, Seychely, Somálsko a Ugandu je diplomat Maroš Mitrík. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Mitrík zdôraznil, že výraznú súčasť bilaterálnych vzťahov v Keni predstavuje rozvojová spolupráca SR.
Mitrík plánuje inovácie
„Pod značkou SlovakAid tu Slovensko pôsobí už od roku 2003. Našou ambíciou je nielen pokračovať v aktivitách s vysokou pridanou hodnotou, ale využívať tiež inovatívne spôsoby rozvojového financovania a viac prepájať rozvojovú spoluprácu s ekonomickou diplomaciou,“ vyhlásil Mitrík, ktorý už v rámci rezortu diplomacie absolvoval zahraničné vyslania v Bielorusku a Uzbekistane, pôsobil tiež vo funkcii riaditeľa odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci v ústredí MZVEZ.
Pripomenul, že Slovensko aktuálne v Keni realizuje projekty v hodnote viac ako dva milióny eur. „Okrem poskytovania dotácií a mikrograntov aktívne využívame aj nástroj na zdieľanie skúseností pod názvom Sharing Slovak Expertise. Dotačné projekty SR v Keni sú zamerané na sektory zdravotníctva, vzdelávania, potravinovej bezpečnosti či poľnohospodárstva,“ priblížil veľvyslanec.
Blanár zdôrazňuje perspektívu bilaterálnej spolupráce
Podľa šéfa rezortu diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) je bilaterálna spolupráca medzi Slovenskom a Keňou perspektívna z viacerých hľadísk. „SR má záujem o intenzívnejšiu spoluprácu s Keňou, ktorá je východoafrickým lídrom. Práve v tomto regióne sa chcú etablovať aj slovenské firmy, vidíme tu významný potenciál v hospodárskej a investičnej oblasti vo vodnom hospodárstve, poľnohospodárstve, energetike či zdravotníctve,“ deklaroval. Dodal, že obchodné aktivity exportérov podporuje rezort aj prepájaním s dotačnými výzvami, zvýhodnenými úvermi či iniciatívami rozvojovej spolupráce.
Pod Zastupiteľský úrad SR v Nairobi spadajú štyri slovenské honorárne konzuláty - jeden v Keni a ďalšie v Komorách, na Seychelách a v Ugande. Konzulárna agenda je významná najmä na Seychelách, najmä vzhľadom na rozvinutý cestovný ruch. Veľvyslanec je zároveň stálym predstaviteľom SR pri programoch OSN so sídlom v Nairobi a medzi jeho priority patrí presadzovanie kandidatúry Slovenska za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 - 2029.