Desivé varovanie ruského prebehlíka: Rusko ešte pred Vianocami zaútočí na Poľsko! Hrozí tretia svetová vojna

MOSKVA - Utajené informácie z ruských armádnych kruhov hovoria o chystanej operácii proti Poľsku, ktorá by mohla vyvolať až tretiu svetovú vojnu, píše britský denník. Podľa generála, ktorý utiekol z Ruska, má ísť o „tieňovú inváziu“ zameranú na preverenie odhodlania NATO.
Varovanie zvnútra
Podľa uniknutých správ pripravuje Moskva nepriame, ale vážne narušenie poľskej hranice ešte pred Vianocami. Informáciu poskytol ruský generál, ktorý sa rozhodol utiecť z krajiny a vyzradiť plány Kremľa. Tvrdí, že útok nebude jadrový, ale cielene vypočítaný tak, aby vyvolal politický chaos a rozkol v rámci aliancie.
Správy sa dostali k spravodajským službám USA a Spojeného kráľovstva a okamžite vyvolali sériu naliehavých konzultácií. Podľa britského vládneho zdroja by prípadná reakcia NATO pravdepodobne zostala v konvenčnej rovine, podobne ako počas cvičení z čias studenej vojny.
Incidenty na hraniciach NATO
V posledných týždňoch Rusko stupňuje tlak na hraniciach aliancie. Trojica stíhačiek MiG-31 vybavených hypersonickými zbraňami narušila vzdušný priestor Estónska, pričom nad Fínskym zálivom zotrvala dvanásť minút. Estónsky premiér Kristen Michal to označil za „nevídane drzé“ a prezident USA Donald Trump varoval, že situácia môže prerásť do „veľkého problému“.
Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová reagovala slovami: „Spojené kráľovstvo stojí pri našich estónskych spojencoch. Musíme pokračovať vo vyvíjaní tlaku na Putina, vrátane nových sankcií.“
Okrem Estónska sa terčom stali aj Poľsko a Rumunsko. Do poľského vzdušného priestoru preniklo naraz 19 ruských dronov – britské úrady to označili za najvážnejší zásah do územia NATO od začiatku vojny. Jeden z bezpilotných strojov navyše vnikol až desať kilometrov do Rumunska, kde zostal takmer hodinu.
NATO posilňuje obranu
Ako reakciu na eskaláciu Londýn oznámil, že stíhačky RAF Typhoon začnú s hliadkovaním nad Poľskom v rámci operácie Eastern Sentry. Lietadlá vyštartujú z leteckej základne Coningsby a budú podporované tankovacími strojmi Voyager. Do spoločnej misie sa zapoja aj nemecké, francúzske, dánske a švédske jednotky.
Európa pred skúškou
Podľa prebehnutého generála je cieľom Kremľa preveriť jednotu Západu. S prichádzajúcou zimou a politickým napätím v Európe sa aliancia pripravuje na možnosť, že Moskva naozaj spustí provokáciu proti Poľsku.
Na informácie upozornil britský denník Daily Star, ktorý cituje spravodajské zdroje z Londýna i Washingtonu.
ISW: Rusko buduje strategické rezervy, pripravuje sa na stret s NATO
Americkí analytici varujú, že Moskva od leta 2025 systematicky rozširuje rezervy vojakov. Tento krok naznačuje nielen dlhú vojnu na Ukrajine, ale aj prípravy na možný konflikt s NATO.
Rezervy namiesto frontu
Podľa Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) sa Kremeľ rozhodol časť nových regrútov neposlať priamo na ukrajinský front, ale zaradiť ich do strategickej zálohy. Dôvodom je, že od leta Rusko utrpelo relatívne nižšie straty než v predchádzajúcich mesiacoch.
Ukrajinský generálny štáb uviedol, že v auguste a prvej polovici septembra boli straty Moskvy dokonca menšie než priemerný mesačný prírastok nových regrútov, píše Polsat News.
Tempo vojny a Putinova stratégia
Analytici ISW konštatujú, že medzi májom a augustom 2025 ruská armáda strácala menej vojakov na každý získaný kilometer štvorcový územia než predtým. To podľa nich Kremeľ povzbudilo, aby si časť síl odložil na neskôr a zároveň udržal ofenzívne tempo.
Putin dlhodobo zdôrazňuje, že Rusko je pripravené viesť vyčerpávaciu vojnu, kým sa pomalé, ale trvalé postupy na fronte nezmenia na strategické víťazstvo.
Signál eskalácie, nie mieru
Rozhodnutie vytvárať rezervy ukazuje, že Kremeľ sa necíti pod tlakom hľadať cestu k ukončeniu vojny. Naopak, naznačuje plánovanie ďalšej eskalácie.
„Rusko môže rozširovať svoje strategické rezervy aj v rámci širšej prípravy na možný budúci konflikt s NATO,“ píše ISW. Dôkazom je aj intenzívnejšia militarizácia spoločnosti, najmä programy pre mládež, ktoré majú z dlhodobého hľadiska zabezpečiť dostatok nových vojakov.
Cieľ: vojna na dlhé roky
Hoci ruský postup na Ukrajine je pomalý a miestami doslova „pomalým krokom“, vytváranie rezerv signalizuje, že Moskva počíta s pokračovaním vojny dlhé roky. Západní analytici varujú, že ide o investíciu nielen do konfliktu s Kyjevom, ale aj do potenciálneho stretu s celou alianciou.