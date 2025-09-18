Štvrtok18. september 2025, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín

Vedenie mládežníckej organizácie Turning Point USA preberá vdova po Kirkovi

LOS ANGELES - Vdova po zavraždenom americkom pravicovom aktivistovi a influencerovi Charliem Kirkovi povedie mládežnícku organizáciu Turning Point USA. Podľa agentúry AFP to vo štvrtok oznámila správna rada tejto organizácie.

„Správna rada Turning Point USA jednomyseľne zvolila Eriku Kirkovú za novú výkonnú riaditeľku a predsedníčku rady,“ uviedla vo štvrtok na platforme X. „V predchádzajúcich rozhovoroch Charlie viacerým predstaviteľom povedal, že toto si želá v prípade svojej smrti,“ uvádza sa v texte. Dva dni po tom, čo Kirka v univerzitnom kampuse v štáte Utah smrteľne postrelil 22-ročný útočník Tyler Robinson, jeho vdova Erika Kirková vyhlásila: „Hnutie, ktoré vybudoval môj manžel, nezanikne.“

Kirkova smrť

Kirkova smrť vyvolala medzi konzervatívcami vlnu smútku za mužom, ktorého zvykli označovať za obhajcu slobody slova a kresťanských hodnôt. Prezident USA Donald Trump na znak smútku nariadil spustiť americké vlajky na pol žrde na všetkých vládnych budovách v USA a viceprezident JD Vance bol osobne prítomný pri prevoze Kirkovho tela z Utahu.

Tento prípad zároveň odhalil prehlbujúci sa rozkol v americkej spoločnosti. Časť konzervatívcov sa totiž začala domáhať trestu pre každého, kto podľa nich nebol dostatočne úctivý a súcitný vo svojich reakciách na Kirkovu smrť. Médiá informovali o viacerých prípadoch prepustenia ľudí z práce, keď na sociálnych sieťach bagatelizovali jeho násilnú smrť alebo si z neho uťahovali.

V stredu sa ďalšou obeťou takéhoto tlaku stal komik Jimmy Kimmel

V stredu sa ďalšou obeťou takéhoto tlaku stal komik Jimmy Kimmel. Televízia ABC oznámila, že jeho relácia Jimmy Kimmel Live! je na neurčito pozastavená. Predchádzala tomu kritika konzervatívcov za Kimmelove výroky o motíve strelca i o tom, že „gang MAGA“ - podporovatelia prezidenta Donalda Trumpa - sa snažia z Kirkovej vraždy vytĺkať politický kapitál. Kritizoval tiež Trumpovo rozhodnutie spustiť vlajky na štátnych budovách a, ako obvykle, žartoval na Trumpov účet.

Kým Trump toto rozhodnutie stanice ABC privítal, exprezident USA Barack Obama sa postavil za Kimmela. Podľa Obamu rozhodnutie televízie ABC pozastaviť na neurčito Kimmelov satirický program je „presne tým druhom vládneho zastrašovania, ktorému mal Prvý dodatok (Ústavy USA, ktorý zaručuje slobodu prejavu) zabrániť“.

