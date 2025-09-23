Ostré varovanie Poľska Rusku: Ak vám spravíme TOTO, nechoďte plakať do OSN! Môžete si za to sami

VARŠAVA - Poľsko pritvrdilo rétoriku voči Moskve. Minister zahraničia Radoslaw Sikorski na pôde OSN odkázal, že ak ruské lietadlá alebo rakety opäť narušia vzdušný priestor NATO a budú zostrelené, Rusko sa nemá čo chodiť sťažovať. Tvrdé slová zazneli po sérii incidentov, pri ktorých ruské drony a stíhačky narušili hranice Poľska, Rumunska a Estónska.
„Neplačte v OSN“
Minister zahraničia Radoslaw Sikorski sa obrátil na Moskvu bez servítky: „Ak sa ďalšia vaša raketa či lietadlo ocitne v našom priestore a dopadne na územie NATO, prosím, nepríďte sem kvôli tomu fňukať,“ vyhlásil. Zároveň zdôraznil, že západné demokracie sa doteraz vyhýbali priamej účasti na vojne proti Ukrajine, no zastrašiť sa nenechajú.
Sikorski tieto slová zopakoval aj na sociálnej sieti X, kde zdôraznil: „Sme mierumilovné krajiny, no neustúpime pred vaším pokusom o dobytie Ukrajiny.“
Incidenty na hraniciach
Začiatkom mesiaca Poľsko zaznamenalo naraz až 21 dronov, ktoré podľa Varšavy vyslalo Rusko cielene. Neskôr prenikol bezpilotný stroj aj na územie Rumunska. Najnovšie tri ruské stíhačky porušili vzdušný priestor Estónska, čo vyvolalo mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN.
Moskva však vinu odmieta – tvrdí, že lietadlá estónsky vzduch nenarušili a drony vraj neboli vyslané s úmyslom provokovať. Žiadne ospravedlnenie ale z ruskej strany nezaznelo. „Vždy, keď sme im dali čas na reakciu, prišli len klamstvá,“ pripomenul Sikorski.
Tvrdý tón aj z Varšavy a Londýna
Poľský premiér Donald Tusk sa pridal k ministrovi s jasným odkazom: „Každý objekt, ktorý naruší naše nebo, bez diskusie zostrelíme,“ uviedol podľa Politico. Dodal, že očakáva rovnaký postup aj od ostatných členov NATO.
Britská ministerka zahraničia Yvette Cooperová varovala Moskvu, že Aliancia je pripravená reagovať. „Ak sa budeme musieť postaviť lietadlám, ktoré vstúpia do priestoru NATO, urobíme to,“ citoval ju The Guardian.
Spojené štáty: obrana bez kompromisov
Nový americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz, vo svojom prvom vystúpení od nástupu do funkcie, zopakoval tradičné posolstvo Washingtonu: „Spojené štáty a naši spojenci budú brániť každý centimeter územia NATO,“ uviedla agentúra Reuters.
Napriek ostrým slovám z viacerých strán je málo pravdepodobné, že samotná Bezpečnostná rada OSN prijme akékoľvek opatrenia. Rusko má totiž ako stály člen právo veta a môže každý návrh zablokovať.