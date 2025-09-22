Valné zhromaždenie OSN si pripomenulo 80. výročie založenia Organizácie Spojených národov

NEW YORK - Predsedníčka Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) Annalena Baerbocková v pondelok pri príležitosti tohtoročného 80. výročia založenia Organizácie Spojených národov vyhlásila, že svet „stojí na rázcestí“, ktoré pripomína moment vzniku OSN po druhej svetovej vojne. Informuje agentúra DPA.
„Dnes sa hodiny opäť zdajú byť tmavé. Dnešok nie je o oslave. Ide o to, aby sme opäť nabrali odvahu a namiesto rezignácie sa dohodli na nájdení nádeje,“ vyhlásila Baerbocková na slávnostnej ceremónii v New Yorku deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy. Zdôraznila pri tom globálne krízy vrátane hladovania v Pásme Gazy, vojny na Ukrajine, sexuálneho násilia v Sudáne, násilia gangov na Haiti a nekontrolovaných nenávistných prejavov na internete.
Na podujatí sa zúčastnil aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý naopak vyzdvihol úspechy organizácie, akými sú napríklad „eradikácia kiahní, ozdravenie ozónovej vrstvy a predovšetkým zabránenie tretej svetovej vojne“. Guterres i Baerbocková uznali, že OSN čelí kríze v spojení s vzostupom nacionalistických ideológií na celom svete a škrtmi vo financovaní humanitárnej pomoci od členských štátov.