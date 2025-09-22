Slovenská republika sa pripája k Deklarácii OSN na ochranu humanitárnych pracovníkov v nebezpečných oblastiach

BRATISLAVA/NEW YORK - Slovenská republika sa oficiálne pripojila k Deklarácii OSN o ochrane humanitárnych pracovníkov, ktorá bola v nedeľu slávnostne podpísaná v sídle OSN v New Yorku. SR zastupoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý dokument v mene vlády podpísal v uplynulých dňoch.
„Ochrana humanitárnych pracovníkov nie je len morálnou povinnosťou, ale aj jasným vyjadrením nášho rešpektu k medzinárodnému humanitárnemu právu. Ľudia, ktorí nasadzujú svoje životy pre záchranu iných, musia byť chránení, pričom Slovenská republika odsudzuje akékoľvek násilie páchané na humanitárnych pracovníkoch,“ uviedol Blanár. SR sa podpisom deklarácie podľa neho hlási k zásadám ľudskosti, solidarity a medzinárodnej spolupráce.
Hoci dokument nie je právne záväzný ani neobsahuje nové medzinárodnoprávne či finančné záväzky, podľa rezortu diplomacie predstavuje významné politické vyhlásenie a vytvára priestor na praktickú spoluprácu. Deklarácia podľa slov Blanára poskytuje cenný rámec na koordináciu viac ako 40 štátov a organizácií s cieľom zvýšiť ochranu tých, ktorí pôsobia v najnebezpečnejších častiach sveta.„Zapojením sa do Skupiny priateľov deklarácie bude môcť Slovensko ešte aktívnejšie prispievať k tejto dôležitej agende a zapájať sa do konkrétnych aktivít podporujúcich ciele tejto Deklarácie,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie s tým, že SR bude naďalej stáť na strane tých, ktorí prinášajú pomoc, nádej a život do oblastí postihnutých katastrofami a konfliktmi.
Deklarácia OSN o ochrane humanitárnych pracovníkov vznikla z iniciatívy medziregionálnej ministerskej skupiny, ktorú v septembri 2024 vytvorilo desať krajín pod vedením Austrálie. Impulzom pre vznik dokumentu bola tragická smrť austrálskej humanitárnej pracovníčky Lalzawmi Frankcomovej v Pásme Gazy. Cieľom deklarácie je podporiť dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a identifikovať konkrétne opatrenia, ktoré môžu štáty prijať na zvýšenie bezpečnosti humanitárneho personálu.
SR podľa vyhlásenia dlhodobo podporuje posilňovanie medzinárodného humanitárneho práva a v apríli 2025 sa pripojila aj ku Globálnej iniciatíve na oživenie politického záväzku k medzinárodnému humanitárnemu právu. Podpora Deklarácii OSN o ochrane humanitárnych pracovníkov je tak prirodzeným pokračovaním slovenskej angažovanosti v tejto oblasti, ktorá je v súlade so zahraničnopolitickými záujmami SR, dodalo ministerstvo.