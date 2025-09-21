Británia sa pripravuje na uznanie Palestíny ako štátu: Netanjahu zúri, Hamas oslavuje

LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer dnes popoludní oznámi, že Spojené kráľovstvo uznáva Palestínu ako samostatný štát. Uviedol to spravodajský server verejnoprávnej BBC, podľa ktorého ide o zásadný obrat v britskej zahraničnej politike. Doterajšie vlády trvali na tom, že uznanie musí byť súčasťou mierového procesu. Starmer už v júli avizoval, že Londýn tento postoj zmení, ak Izrael do začiatku zasadnutia Valného zhromaždenia OSN nepristúpi na prímerie v Gaze a nezaviaže sa k mierovej zmluve garantujúcej cestu k dvojštátnemu riešeniu.
Krok vyvolal už v júli ostrú kritiku izraelskej vlády. Premiér Benjamin Netanjahu ho označuje za odmeňovanie teroru. Zdroje BBC z britskej vlády sa odvolávajú na dramatické zhoršenie situácie v Gaze v posledných týždňoch. Podľa OSN najnovšia izraelská pozemná operácia spôsobila humanitárnu katastrofu a prinútila státisíce ľudí k úteku.
Rozhodnutie vyvoláva spory
Ministri podľa BBC rozhodnutie odôvodňujú tiež pokračujúcou výstavbou nelegálnych izraelských osád na okupovanom Západnom brehu. Minister spravodlivosti David Lammy upozornil na projekt E1, ktorý by podľa kritikov definitívne zmaril šancu na životaschopný palestínsky štát. Lammy vyhlásil, že uznanie Palestíny je dôsledkom masívneho rozširovania osád a násilia osadníkov na Západnom brehu.
Prezident palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás pri nedávnej návšteve v Londýne krok privítal. Konzervatívna líderka Kemi Badenochová naopak v komentári v denníku The Telegraph napísala, že uznanie v čase, keď Hamas drží rukojemníkov, pôsobí ako odmena za terorizmus. Rodiny unesených napísali Starmerovi otvorený list, v ktorom ho žiadajú, aby rozhodnutie odložil, kým nebude prepustených všetkých zvyšných 48 zajatcov.
OSN hovorí o genocíde v Gaze
Palestínu ako štát už tento rok uznali Španielsko, Írsko a Nórsko. Dnes sa tiež očakáva, že Štát Palestína oficiálne uzná Portugalsko. Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023, keď Izrael začal vojenskú ofenzívu v reakcii na útok teroristického hnutia Hamas, ktoré ovláda Pásmo Gazy, a jeho spojencov, pri ktorom ozbrojenci na juhu Izraela usmrtili na 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov.
Nezávislá vyšetrovacia komisia OSN pre okupované palestínske územia tento týždeň vydala správu, podľa ktorej Izrael v Pásme Gazy pácha genocídu. Izraelské bombardovanie za posledných 23 mesiacov zabilo viac ako 65-tisíc ľudí a zničilo rozsiahle oblasti tohto územia.