Slovensko spustilo na hraniciach systém EES, zapojené sú tri priechody

BRATISLAVA - Slovensko v nedeľu spustilo na svojich vonkajších hraniciach schengenského priestoru systém Entry/Exit (EES). Zapojené sú do neho aktuálne tri hraničné priechody - Letisko v Bratislave, Čierna nad Tisou a Maťovské Vojkovce. Systém sa týka občanov tretích krajín. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
„Registrácia prvých cestujúcich prebehla úspešne, zatiaľ sme nezaznamenali žiadny technický incident,“ uviedli policajti.
EES sa týka občanov tretích krajín. Nahradiť má klasické „pečiatkovanie“ pasov. Okrem údajov o cestujúcom bude zbierať aj biometrické údaje, ako sú odtlačky prstov či snímka tváre. Systém by tak mohol sprehľadniť dáta o tom, kto z občanov tretích krajín sa pohybuje po schengenskom priestore. Európske krajiny môžu systém spúšťať postupne až do apríla.