Máme za sebou dramatické letné mesiace: Počet kolapsov a umrtí z tepla PRIBÚDA, prvé husle hrá globálne otepľovanie

Kolapsy z tepla zmapovala londýnska univerzita.
Kolapsy z tepla zmapovala londýnska univerzita. (Zdroj: gettyimages.com, Imperial College London)
LONDÝN - Teploty sa neustále zvyšujú a v médiách pravidelne počúvame správy o tom, že aktuálne obdobia sa zaraďujú jednoznačne medzi tie najteplejšie. Viaceré vedecké autority už viackrát potvrdili, že nekončiace horúčavy má na svedomí globálne otepľovanie, a teda ruku k dielu priložil aj samotný človek.

Viac informovali vedci z britskej univerzity Imperial College London. V štúdii upriamujú pozornosť na to, ako stúpajúce teploty priamo úmerne vplývajú na počet kolapsov z tepla.

Smrť pre vysoké teploty našlo vyše 16-tisíc ľudí len počas leta

Tento rok zomrelo počas leta až 16 500 ľudí pre klimatické zmeny. Tie na konci dňa spôsobil človek. Ide o dve tretiny celkových úmrtí v stovke skúmaných európskych mestách. Čerpajú z dát z 854 európskych miest. Nachádza sa medzi nimi aj osem slovenských. Počty úmrtí sa vplyvom klimatickej zmeny strojnásobili.

 (Zdroj: Imperial College London)

Zmeny teplôt pod tlakom klimatických zmien zavinili konkrétne 16 469 úmrtí v 854 mestách, čo je skoro 70 percent všetkých odhadovaných úmrtí v lete. Štúdia sa pritom venuje len 30 percentám obyvateľstva Európy, nemožno to považovať za celkový ukazovateľ úmrtí v Európe.

Súvislosť je jasná

Smutné vedúce priečky si v tejto štúdii zobrali Taliansko a Španielsko. "Príčinná súvislosť medzi spaľovaním fosílnych palív, rastúcimi teplotami a zvýšenou úmrtnosťou je nepopierateľná. Keby sme v posledných desaťročiach nepokračovali v spaľovaní fosílnych palív, väčšina z odhadovaných 24 400 ľudí v Európe by tento rok v lete nezomrela," uviedla pre Guardian spoluautorka reportu Friederike Ottová.

 (Zdroj: Imperial College London)

Analýza vedcov svedčí o tom, že aktuálne teploty v Európe sú o 1,5 až 2,9 stupňov Celzia vyššie ako v predindustriálnom období. Experti sa nazdávajú, že väčšina týchto úmrtí sa stane v domácnostiach a nemocniciach.

 (Zdroj: Imperial College London)

Pozitívnou správou však je to, že európske mestá sú na extrémne horúčavy lepšie pripravené ako v roku 2003. Vtedy ničivá vlna horúčav zabila 70-tisíc ľudí, no záchranári nestíhajú v kontexte toho, ako populácia starne a teploty sa neustále zvyšujú.

FOTO Máme za sebou dramatické
